(PREJELO SMO) “Kam je šlo šest milijonov evrov za Epic fantazijo in razstavo, ki je ni?”

Piše: Dr. Jože Dežman

Spoštovani Asta Vrečko in Kaja Širok in vsi okoli GO!

Dovolite mi pripis ob včerajšnji Tarči. Gre za kakih šest milijonov evrov za Epic fantazijo in razstavo, ki je ni. Naj obnovim, kako sem spraševal in kako se norčujejo iz nas.

23.oktobra 2016 sprašujem Epic center

Spoštovani,

z zanimanjem spremljamo skrivnostni projekt Epic center.

Ker bi radi seznanili javnost z osnovnimi parametri projekta, vas prosimo, da nam posredujete:

– finančni načrt projekta

-dosedanjo finančno realizacijo projekta

-vsebinski scenarij stalne razstave Epic centra

-kdo so sodelavci in izvajalci pri postavitve stalne razstave Epic centra

-kolikšni so načrtovani stroški postavitve stalne razstave (honorarji, izvedba, obratovanje)

-kdaj bo razstava odprta za javnost

-kakšna je vizija Epic centra v prihodnosti: samostojna ustanova in kakšnega tipa, ustanova pod okriljem druge ustanove …

Za vaše odgovore se vam vnaprej zahvaljujem.

Dr. Jože Dežman

član Združenja novinarjev in publicistov

28.oktobra 2025 Epic center ne odgovori:

Spoštovani,

vsa novinarska vprašanja v zvezi s projektom EPIC, prosim naslovite na elektronski naslov [email protected].

S spoštovanjem,

Jani Rijavec

Vodja EPICentra

3.november 2025 se Komunikacijska pisarna GO 2025 norčuje:

Spoštovani gospod Jože Dežman,

Hvala za mail. Razstava v EPICentru niti ni tako skrivnosten projekt, saj smo ga v Novi Gorici kar nekajkrat javno predstavili. Odgovore vam z veseljem pošljemo, še prej pa nas zanima ali to sprašujete kot novinar za potrebe članka ali kot zainteresirani državljan. Naj vas obvestim, da bo razstava Mesto na meji, o kateri sprašujete, odprta 26. novembra in si jo od tedaj lahko ogledate. Vabljeni.

Z lepimi pozdravi,

Komunikacijska pisarna GO! 2025

3.novembra Dežman še enkrat piše Komunikacijski pisarno GO2025:

Spoštovani,

verjetno ste pozabili dodati kako priponko oz. napotilo, kje se podatke, za katere sprašujem, nahajajo?

Če ne bo drugega, bo pa javnost verjetno vaš pitijski odgovor dovolj zabaval …

Srečno!

Jože Dežman

Potem vse tiho je bilo, a vseeno nekaj dejstev in vprašanj:

Po sedaj znanih podatkih so stroški za Epic center 5.189.696,95 €.

Gradbeni del razstave v Epic centru je stal dodatnih 317.820,91 €.

Toda druge prvine zgodbe Epic centra zahtevajo odgovore. V Tarči so povedali, da je Kaja Širok dobila in za neopravljeno delo še vedno dobiva okoli pet tisoč evrov na mesec. Okoli 70.000 € torej.

Ali je Širokova ob tej slasti in masti podpisala pogodbo, da bo npr. stalna razstava v Epic centru postavljena maja 2025, kot je bilo najavljeno. Potem se je odprtje razstave kar odmikalo. Ali so odgovorni s Širokovo podpisovali anekse k pogodbi in ali jim je poročala o tem, kaj se z razstavo dogaja. Ali se da to skriti javnosti?

Kdo je odobril scenarij in stroške razstave, kar je vse skupaj še vedno državna skrivnost?

V angleški spletni strani je navedeno: Lead partner : GO! 2025. Other partners : Quarantasettezeroquattro, Zavod Kinokašča.«

Vse je torej nekako anonimno. Če je Širokova dobila 70.000 evrov, ali sta toliko dobila tudi partnerja Quarantasettezeroquattro in Zavod Kinokašča? Koliko pa so dobili oblikovalci razstave, lektorji, prevajalci, izdelovalci gradiv? Katere muzejske delavnice so obdelovale muzealije, v katerih muzejih so jih dobili? Kdaj bomo dobili katalog razstave? In koliko je vse to stalo?

Če merimo po Širokovi, bi lahko samo za honorarje razdelili nekaj sto tisoč €?

Na spletni strani Epica piše: »Razstava »Mesto na meji« bo predvidoma odprta septembra 2025. Za več informacij nas prosim kontaktirajte na: [email protected].«

Obe trditvi sta laž. Razstave še ni, Epic center pa ne odgovarja na vprašanja.

Tisti, ki na občini pojasnjuje, kaj je z Epic centrom, pa je pred dnevi zapisal: »Zaključek del za postavitev razstave je predviden 14. 11. 2025, otvoritev razstave pa je načrtovana za 26. 11. 2025.«

Danes smo 14.11.2025, razstava pa seveda še ne stoji. Res epično!

Na spletu piše le, da naj bi bil Epic center »evropska platforma za interpretacijo 20. stoletja« in da je »projekt EPIC nosilni projekt Evropske prestolnice kulture 2025 Nova Gorica -Gorica. Gre za čezmejni participativni prostor, namenjen interperaciji, študiju, izmenjavi pogledov in razumevanju zgodovine 20. stoletja.

EPIC spodbuja dialog o identiteti, mejah in skupni dediščini prostora. Del interpretacijskega centra je razstava Mesto na meji, ki preko osebnih spominov pripoveduje o preteklosti Goriške.«

Asta Vrečko je v Tarči rekla, da Ministrstvo za kulturo z Epic centrom nima nič. Ali Vrečkova res nima nič s tem, da nihče ne ve, kako je bilo pokurjenih šest milijonov evrov za nekaj epičnega, česar ni? Ali morda Vrečkova ne ve, da Širokova še vedno hodi na sestanke za postavitev jugoslovanske razstave v koncentracijskem taborišču Auschewitz-Birkenau, čeprav sem že večkrat javno pojasnil, kako kriminalno je zavozila slovenski del projekta? In seveda Vrečkovi je vseeno, da Širokova zaseda mednarodne funkcije? Ali je ne zanima, kako da se slovenske muzejske ustanove niso sposobne vprašati, kam bodo šli milijoni za Epic center, kam gredo milijoni za krotenje narave in postavitev imitacije bolnice Franje …?

Čeprav tako Vrečkova kot Širokova v javnosti sicer skušata kaj povedati, ju že po stavku ali dveh spopad s slovenščino zanese v nerazumljivo brezvsebinsko latovščino, pa se vendar sprašujem, ali ni »evropska platforma« nekaj, kar naj bi bila dokončna zmaga progresivcev in čebincev nad Muzejem slovenske osamosvojitve, utopični boj z naravo in stvarstvom v Bolnici Franji pa revizija, v kateri na račun nove pravljice izginejo revolucija, komunizem … Ali ni ta velikopoteznost vredna posebne pozornosti?

Zato še enkrat prosim tako Epic center kot Mestno občino Nova Gorica kot Ministrstvo za kulturo, da morda le odgovorijo na moja vprašanja. Saj ste vendar v tudi v Tarči videli, da smo ljudje vendarle radovedna bitja in nas vesele igre v prestolnici še kako zanimajo.

Srečno!

Dr. Jože Dežman