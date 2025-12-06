Poslanska skupina SDS predlaga uvedbo enotne številke kandidatnih list v vseh volilnih enotah

Predlog zakona uvaja enotno številčenje potrjenih kandidatnih list na ravni vseh osmih volilnih enot Republike Slovenije. Danes imajo kandidatne liste lahko različne številke v različnih volilnih enotah, kar pogosto povzroča zmedo med volivci in otežuje delo organizatorjev volilnih kampanj.

Uvedba enotne številke bo:

povečala preglednost volilnega procesa in olajšala razumevanje volilnih list za volivke in volivce;

poenotila in poenostavila tiskanje glasovnic ter administrativne postopke;

zagotovila enakopravnejše izhodišče za vse kandidatne liste, saj v vseh volilnih enotah nastopajo pod isto zaporedno številko;

zmanjšala možnost napak pri glasovanju in očitek o morebitnih manipulacijah.

Podobna ureditev že uspešno deluje na volitvah poslank in poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament ter v več tujih državah, med drugim na Poljskem in Hrvaškem in bi zagotovila večjo preglednosti za volivke in volivce.

Volilna pravica je temeljna politična pravica, ki zahteva jasen, pregleden in enostaven postopek njene uresničitve. Trenutna ureditev tehnične izvedbe volitev v določenih delih otežuje delo tako volivcem kot volilnim organom. Z uvedbo enotnega številčenja kandidatnih list se krepi preglednost in zanesljivost volitev, transparentnost volilnih postopkov in stabilnost volilnega procesa.

Vložen dokument novele zakona je na voljo spodaj.