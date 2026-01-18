Najbolj mrzla zima: Rusija poskuša prisiliti Ukrajino h kapitulaciji z napadi na energetsko infrastrukturo

Piše: C. R.

Pečersk je zeleno, premožno naselje v središču Kijeva. Njegove predrevolucionarne stavbe so skrite stran od glavnih cest, obdane s tihimi dvorišči in drevesi. V mirnem času je bil to kraj, kjer so si mnogi Ukrajinci želeli živeti. Zdaj, v četrti zimi vojne, je v nekaterih stanovanjih brez dodatnega ogrevanja 3 stopinje Celzija in temperatura pa še naprej pada, opisuje stanje časnik Kyiv Independent.

Debele opečne stene so nekoč bogate prebivalce ščitile pred hrupom mesta, zdaj pa otežujejo ohranjanje toplote. Velika okna ponujajo jasen pogled na raketne napade ponoči in popolno temo, ki sledi. Stavba je še vedno elegantna, vendar po množičnem ruskem raketnem napadu 9. januarja komajda primerna za bivanje. Temperatura se vsak dan stalno znižuje – od 8 stopinj na 5, nato na 3 in manj. „To je najhladnejša zima, kar sem jih kdaj doživela v tem stanovanju. Zaradi mraza, izpadov elektrike in nenehnih napadov je preprosto neprimerno za bivanje,“ je povedala 28-letna Anna Diachenko, ki je stavbo zapustila pred nekaj dnevi po množičnem napadu. Zdaj živi pri prijateljih.

Rusija z mrazom muči Ukrajince

Strategija Rusije je jasna: če Ukrajine ne more premagati vojaško, jo bo poskušala zamrzniti, da bi si jo podredila.

Ukrajinski uradniki opisujejo ruske zimske napade kot »uporabo zime kot orožja«. Predsednik Volodimir Zelenski je 9. januarja povedal, da Rusija izkorišča mrzlo vreme, da bi napadla čim več energetskih objektov, medtem ko je direktor Ukrenerga Vitalij Zaichenko dejal, da Moskva poskuša z mrazom in temo prisiliti ljudi, da zapustijo Kijev.

14. januarja je Zelenski razglasil izredno stanje v energetskem sektorju države.

Sistematični napadi na energetsko infrastrukturo Ukrajine so se od leta 2023 okrepili. Cilji so postale elektrarne, kritična infrastruktura in stanovanjske stavbe. Z vsakim izpadom električne energije Rusija poskuša Ukrajini poslati sporočilo: “Vaša vlada vas ne more zaščititi, sprejmite naše pogoje, pritiskajte na svoje voditelje, naj se sprijaznijo z »mirom«.”

Kyiv is facing massive power outages. But people refuse to give up. russia can’t break this nation. I love my people. pic.twitter.com/jYiFUO3vx8 — UAVoyager🇺🇦 (@NAFOvoyager) January 15, 2026

„Oblasti in službe delajo, kar lahko, in ljudje to razumejo. Nihče jih ne krivi. Vsak dan čutimo več sovraštva in jeze do Rusije. To ne bo nikogar prisililo, da se vda,“ je dejal Andriy Tartyshnikov, 33-letni fotograf, ki živi le eno nadstropje pod Diachenkovo, ki je v svojem prostornem studijskem stanovanju oblečen v več plasti oblačil, kapo in debele nogavice.

Ljudje sicer ljudje uporabljajo vse možno, celo plišaste igrače, za zapolnjevanje vrzeli v oknih, in se poslužujejo peči in kaminov, ali pa si naredijo ognjišče celo iz opeke in sveč. Podnevi in kadar ni zračnih napadov, hodijo v posebne šotore, ki se imenujejo centri nepremagljivosti, kjer se lahko ogrejejo, si kaj toplega skuhajo, pojedo obrok ter si napolnijo telefone in računalnike. Temperature v Kijevi vztrajajo pod lediščem tudi danes – ponoči in zjutraj je tam minus 16 stopinj Cezija, podnevi pa ne bo več kot minus 7!

Russia: We’ll freeze Ukrainians into submission. Ukrainians: Let’s build a homemade stove from bricks and baking trays. We’ll heat it with candles!

Voila! +20°C inside! Russia will never conquer these people! pic.twitter.com/QMrkmlG47X — Natalka (@NatalkaKyiv) January 14, 2026

Ekipe inženirjev in drugih strokovnjakov se v hudem mrazu trudijo, da bi ponovno vzpostavile delovanje elektrarn in transformatorskih postaj, ki so bile v zadnjem času poškodovane zaradi ruskih dronov in raket, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Britanska vlada je po poročanju dpa napovedala paket pomoči za popravilo in zaščito ukrajinske energetske infrastrukture, ki bo znašal nekaj več kot 23 milijonov evrov.

Ovira na poti k miru je Rusija, ne Ukrajina

Toda ko bodo energetski delavci popravili infrastrukturo za elektriko in ogrevanje, se bodo spet ponovili sadistični ruski napadi nanjo, tako je bilo že večkrat. In zdaj, ko civilisti v Ukrajini masovno trpijo zaradi mraza, se zdi, da se svetovno pozornost pa se preusmerja na Grenlandijo….

To je najhladnejša zima v ukrajinskih mestih, ne samo v Kijevu. Rusija izkorišča mrzlo vreme in dnevno napada in uničuje energetsko infrastrukturo tudi v Harkovu, Sumah in drugod.

Ovire na poti do miru v Ukrajini ne predstavlja Ukrajina, temveč Rusija, ki želi uničiti ukrajinski energetski sistem, je povedal ukrajinski predsednik Zelenski. Dodal je, da je po nedavnih ruskih napadih na drugo največje ukrajinsko mesto Harkov brez elektrike ostalo 400.000 ljudi. Veliko Ukrajincev se torej sooča s hudimi težavami z oskrbo z elektriko, vodo in ogrevanjem, medtem ko Rusija redno napada energetsko infrastrukturo. Zato bodo šole v prestolnici Kijevu zaradi “težavnih razmer” zaprte do prihodnjega meseca, do 1. februarja. Kijevske oblasti so ob tem napovedale, da bodo zmanjšale tudi intenzivnost ulične razsvetljave na petino njihove zmogljivosti, da bi prihranili energijo. Novi ukrajinski minister za energetiko Denis Šmihal je povedal, da je državnim elektroenergetskim podjetjem odredil znatno povečanje dobav električne energije iz tujine.

Ukrajina je v petek končno prejela pošiljko raket za sisteme zračne obrambe zahodnih zaveznic, ki so jo čakali že dlje časa, poroča ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform. “Do danes zjutraj (petka zjutraj, op.p) smo imeli več sistemov brez raket. Sedaj, ko jih imamo, lahko to odkrito povem. Ne gre samo za sisteme patriot, ki nikoli ne bodo zadostovali. Ukrajina ima veliko različnih sistemov, ki smo jih dobili med vojno. To pa zahteva stalne pošiljke raket. Hvala Bogu, danes zjutraj smo prejeli velik paket. (…) Toda to je stalo veliko truda, krvi in človeških življenj,” je ob tem povedal Zelenski.