Mojca Šetinc Pašek nazaj v službo na RTV – bo spet novinarka v notranjepolitični redakciji?

Piše: G. B.

Po štirih letih delovanja v DZ se nekdanja poslanka Mojca Šetinc Pašek vrača na RTV Slovenija. Kot poroča Delo, mirovanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja javnim uslužbencem omogoča obstoječi zakon o javnih uslužbencih, zato ji ni potrebno iskati nove službe, pač pa lahko nadaljuje novinarsko kariero.

Kot je znano, je bila Mojca Šetinc Pašek v DZ izvoljena leta 2022 kot poslanka Gibanja Svoboda, nato so jo iz stranke izključili. Nekaj časa je bila neodvisna poslanka, zatem je vstopila v poslansko skupino SD.

Seveda ne gre za edini primer političarke iz novinarskih vrst, vendar pa je zanimivo, da so se tisti, ki so delovali na RTV Slovenija, lahko povsem normalno vrnili v novinarske vrste, če so bili seveda “prave barve”.

Na to se je odzvala tudi Polona Frelih: “Sama nisem bila nikoli v nobeni stranki, pa sem takoj postala “političarka”, ko sem kot kandidatka stranke Resnica sodelovala na volitvah v evropski parlament, s čimer so mi hoteli zapreti pot nazaj v novinarstvo, če bi mi kdaj to prišlo na pamet. Biserka Marolt Meden je na tokratnih parlamentarnih volitvah sodelovala kot kandidatka stranke Levice, že čez dva dni pa je v Tarči kot predsednica nevladne organizacije Srebrna nit branila njihov zakon o dolgotrajni oskrbi. Ona ni političarka?”

Kot dodaja Frelihova, gre za eklatanten primer dvojnih meril.