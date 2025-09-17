Logar ima težavo: njegova izredna seja o orožarskem holdingu je propadla

Piše: Nova24tv.si

Poslanska skupina nepovezanih poslancev ni zbrala dovolj podpisov za izredno sejo DZ glede ustanovitve nove obrambne družbe Dovos, je danes v parlamentu sporočil njen vodja in prvak Demokratov Anže Logar.

Logar je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani poudaril, da bo Dovos brez nadzora odločal o milijardah evrov, ustanovljen je bil namreč zunaj uradnih institucij oziroma zunaj ministrstva za obrambo, brez javne razprave, je izpostavil. “Orožarski holding vzpostavlja pogoje za gojišče prihodnje korupcije velikih razsežnosti, zato mu ni mesta v arhitekturi upravljanja z javnimi sredstvi,” je prepričan.

Začuden je, da je podjetje vzpostavila “najbolj leva vlada v zgodovini Slovenije, katere stranke so prej drastično in glasno nasprotovale vsaki milijonski naložbi v obrambo“, in da se vladi tako mudi, da ni uspela “vsaj uradno v nadzornih funkcijah skriti idejnega očeta tega projekta in celo sama priznava, da je imenovala nepopolno ekipo, ki se bo še širila”.

Poslanska skupina nepovezanih poslancev je zato minuli teden preostalim poslanskim skupinam poslala pobudo za sklic izredne seje DZ o Dovosu z več predlaganimi sklepi, poroča STA. Zavzela se je, da bi se zadržalo vse aktivnosti v zvezi s podjetjem in sklicalo nacionalni razvojni vrh z namenom doseganja širokega političnega konsenza o tem, v katere industrije vlagati v prihodnjem desetletju.

Predlagala je tudi, da se sistemsko uredi naložbe v projekte in podjetja za razvoj obrambne industrije, krepitev varnosti in povečanje odpornosti, kar naj poteka znotraj ministrstva za obrambo, pa tudi, da se sprejme pravilo, po katerem se do konca marca vsako leto pripravi in DZ predloži poročilo o izvajanju tovrstnih investicij za preteklo leto, in s tem zagotovi tudi javni nadzor.

Logar delal račune brez krčmarja?

Logar je razočaran, da so podpise za izredno sejo prispevali le v NSi in nepovezana poslanka Mojca Šetinc Pašek, kar pomeni, da bo na to temo zasedal le pristojni odbor, izredne plenarne seje pa ne bo. Obregnil se je tudi ob SDS, ki da je na nek način v koaliciji s Svobodo, na podoben način kot pri referendumu o novi nuklearki v Krškem (Jek 2).

Vodja poslancev SDS Jelka Godec je že pred dvema dnevoma, ko je Logar napovedal sklic izredne seje, začudeno komentirala, da je pobuda vložena, še preden se je za podpise dogovoril s poslanko skupino SDS. “Za vložitev zahteve za sklic izredne seje DZ je potrebno zbrati 1/4 podpisov (najmanj 23) vseh poslancev. Kot razumem iz nagovora, ste v DZ že vložili zahtevo za sklic izredne seje, torej je nagovarjanje k sopodpisu zahteve brezpredmetno. Ali pač zavajate javnost?“