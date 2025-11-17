(KOMENTAR) Skrito štihanje na Bavarcu

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Po Alešu Šutarju nam je policija še pri štihanju na Bavarcu pokazala, kako nam oblasti sistematično prikrivajo javnosti pomembne informacije. Osumljenec je na območju centra Ljubljane z ostrim predmetom huje poškodoval voznika avtobusa.

Tako so opisali, da je Grega Voga z nožem na Bavarcu večkrat zaštihal voznika avtobusa, ki so mu v Kliničnem centru do polnoči reševali življenje. To je bil že drugi skrajno nasilen dogodek v kratkem času. Pred tem je Aleš Šutar – Aco umrl po udarcu nekega občana. Da je padel Šutar in da sumijo Roma Sabrijana Jurkoviča so vam policisti tudi prikrili. Ljudje iz Novega mesta so razkrili. Policisti nimajo izbire. Kaznovani so, če ne skrivajo Vog. O katerem veliko vedo. Kar so tudi prikrili.

V obeh primerih se je brutalnost zgodila na javnem kraju in je dogodek videlo veliko ljudi in ni bilo mogoče skriti. Sicer bi se. Podobnih dogodkov je še veliko. Za številne sploh ne izvemo. Prikriti so nam poskusili celo več posilstev in mlatenj žensk Alija Safinija, ko je ravno prišel iz zapora, v katerem je bi pred tem že večkrat. Tudi Voga je bil večkrat nasilen zadnje čase. Enega je tudi že večkrat zaštihal nedavno. Menda so ga iz policije poslali na psihiatrijo, tam so ugotovili, da ni zavarovan in ga izpustili. Ali nekaj takega.

Ni pa bil, vsaj podatkov nimam o tem, doslej za nič obsojen.

Večina medijev prikrivanje pomembnih informacij javnosti mirno sprejema in ljudem po vzoru policije tudi sami skrivajo. Ne poročajo niti, če izvedo mimo uradnih organov.

Informacije ljudje zaradi tega dobivamo od drugod in ne od uradnih organov ali velikih medijev. Zgodbe, ki krožijo, pa občasno vsebujejo tudi neresnice in divja ugibanja. To je logična posledica ravnanja oblasti. Če se pomembno dogajanje v skupnosti prikriva in se onemogoča preverjanje, praznino zapolnijo alternative. Ne nujno vedno točne. A tudi obvestila policije niso. Niti najmanj, če manjkajo bistvene prvine.

Pri Šutarju se je širilo, da bi naj napadalec uporabil bokser. Policija je to pozneje zanikala. A prijelo se je, ker policiji številni več ne verjamejo.

Vemo, da prikrivajo.

O štihanju na Bavarcu so na družabnih omrežjih posamezniki ugibali, da je vpleten migrant. Ti slovijo po rabi nožev. Širjenje domnev in napihovanje je logična posledica prikrivanja policije in oblasti. Pozneje smo lahko brali tudi odzive na družabnih omrežjih, kako bi naj bil bile domneve, da je šlo za migranta, dokaz sovraštva in nestrpnosti do tujcev.

Ni dokaz nestrpnosti in sovraštva. Logično je, da ljudje pomislijo. Vsi vemo, da bi policija to prikrila. Kot tudi nasilje in streljanja Romov. Kvečjemu so nasilni in kradejo občani.

Se pa potem pojavi predsednica Nataša Pirc Musar, ki se s poglavarji Romov dogovori, da bodo nehali strašiti okolico s streljanjem z avtomatskim orožjem. O čemer nič ne vemo, ker nam prikrivajo.

Premier Robert Golob pa v parlament pošlje cel kup zakonov, poimenovanih po Šutarju, katerega ime so prikrivali.

Ko gre za pravico javnosti do obveščenosti, se imena in dejstva prikrivajo. Se pa takoj pojavijo, če so možne propagandne koristi za Goloba.

Tokrat se je širjenje neresničnih zgodb nekoliko ustavilo, ker je policija objavila vsaj, da išče svetlolasega storilca. To praviloma niso migranti.

Sam sem se povsem slučajno skoraj takoj po štihanju čez Bavarec peljal s kolesom in sem se moral ustaviti, ker je bilo celotno območje zasedeno z množico policijskih in rešilnih vozil, povrhu pa tudi omejeno s trakom. Ljudje so mi povedali za štihanje, pa tudi, da se takšne stvari tu dogajajo kar naprej. Nasilje, spolna nadlegovanja…

Hitro sem pozneje izvedel tudi, da bi naj prijeli Grega Vogo, menda tudi preprodajalca drog, ki je zadnje čase napadel že večkrat, a so ga vsakič policisti kmalu izpustili. Imel naj bi zdravstvene težave. Psihične.

A tega, tudi če neuradno izveš, ni mogoče preveriti. Policija, če omeniš ime in priimek, ne sme nič povedati. Kavelj 22. Prepoved imajo. Preverjanje ni mogoče. Pač preostanejo le govorice.

Za primerjavo: ko je bil v ZDA umorjen Charlie Kirk policija javnosti imena osumljenca umora tudi ni takoj sporočila. Ker niso vedeli. Ko so ga našli, pa je bil ves svet skoraj takoj obveščen, da je atentata osumljen Tyler Robinson. Objavili so tudi slike aretiranega. Vrsto podrobnosti iz preiskave pa že prej.

To je drug svet, kjer ima javnost pravico vedeti in kjer policija ne prikriva pomembnih informacij javnosti.

V Sloveniji sta, ko se je neuradno razvedelo, da policisti sumijo štihanja Vogo, o tem svoje gledalce in bralce obvestila, tako vsaj kažejo spletni iskalniki, le dva portala: Nova24TV in Slovenske novice. Iz neuradnih virov.

Ostali so ljudem zamolčali. Verjetno tudi zaradi strahu, ker ni mogoče preveriti na policiji in ker je objaviti nevarno.

Še policija se kriminalcev tako boji, da si ne upa razkriti njihovih imen, bi lahko rekli. Zakaj bi slabo plačani in nezavarovani novinarji, ki jih politiki in lastniki že tako kar naprej “čistijo”, tvegali, ko tudi policija ubere lažjo in bojazljivo pot?

Na Facebooku smo lahko osumljenca našli s takšnim vrhom strani:

Če bi imel Voga na spletni strani simbol, ki bi ga lahko povezali z desnico ali celo SDS, bi zelo verjetno o njem takoj poročali največji mediji. Z imenom in priimkom in podrobnostmi. Za propagando omejitve ne veljajo.

Komunistična zvezda in jezik nekdanje Jugoslavije, ki so nam ga nekoč vsiljevali, pa sta manj atraktivna, ker sta povezana z ideologijo vsaj dela vladajočih. Kot nekaj pozitivnega. Tu si večina novinarjev še pisniti ne upa. Upravičeno.

Jih lahko počistijo. Kot janšiste. Golob se je v zgodovino vpisal, ko je na TVS Tanji Starič janšiste razglasil za legitimne tarče čiščenj. Skupne.

Kot so to bili Judje za nacije.

Sam sem se, ko sem to zvezdo videl, samo prijel za glavo. Da si javno ljubitelj rdeče zvezde in komunistične preteklosti, ali pa fašističnih ali nacističnih simbolov, je znamenje posebnega čudaštva.

Jih pa pri nas ljubitelji rdeče zvezde in komunizma bolje odnesejo. Tudi kazensko sedanja oblast preganja po spremembi ureditve le tiste, ki uporabijo nacistične ali fašistične simbole. Simbole naše diktature pa oblast varuje.

In potem se vpije k smrti na način kot se je v prejšnjem totalitarnem režimu.

In to ni sovražno, je logika, ker so to naši, ker to smo mi.