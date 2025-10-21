(KOMENTAR) RobertTinine »monade in štroncade« na diplomatskem spolzkem parketu

Piše: Vančo K. Tegov

Eklatanten primer, kjer, kot vidimo, je fiasko sui generis Tine Gaber Golob na srečanju MED9 v Portorožu. To je kot da bi si naročil scenarij za novo epizodo “Golobove monade in štroncade”, samo da tokrat ni sladke li-monade, ampak čista grenka čmiga, odurna kislica, ki jo težko pogoltneš brez grimase. Ta dogodek klasičen primer, kako se ambicije in protokol spopadeta z realnostjo – in realnost zmaga z knockautom.

Kaj se je zgodilo?

V Portorožu 20. oktobra 2025 je bil veliki trenutek za Slovenijo: prišli so Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, hrvaški premier Plenković, celo jordanski kralj Abdullah II. – pravi zvezdniški krog. Ob robu je bil načrtovan “damski program” za soproge in partnerke voditeljev: druženje, morda kava s pogledom na morje, pogovor o “ženski moči” v politiki. Voditeljica? Tina Gaber Golob, soproga premiera Roberta Goloba. Zveni kot monaška fantazija, kajne? Bleščeče, prestižno, evropsko. A potem… nič. Prazna dvorana. Nobena ni prišla. Program so tik pred zdajci odpovedali zaradi ničelne udeležbe. To je potrdil podžupan Pirana Christian Poletti v pogovoru za TV Slovenija: “Zanima ni bilo.” Občina Piran je obžalovala, a realnost je bila jasna – tuji gostje so se raje izognili “družabnemu delu” s Tino. Zakaj? Morda ker Tina ni uradna prva dama (kot prva dama države je to Nataša Pirc Musar), ampak “samo” soproga premiera. Morda zaradi preteklih kontroverz (spomni se njenega “vmešavanja” v diplomacijo okoli Palestine ali tistih medvedov na Rakitni, ki strašijo ljudi – res, to je iz zgodb). Ali pa preprosto: v svetu velike politike se ne hvališ s programom, če za njim ni zanimanja.

Brez dlake na jeziku

To ni samo sramota za Tino – to je »grandiozen« majhen, a boleč udarec za celotno Golobovo ekipo. Predstavljaj si: Slovenija gosti evropsko elito, a namesto da bi Tina zablestela kot “Monaška princesa” (op. VKT), se je vse sprevrglo v komedijo napak. Je to znak megalomanije? Absolutno – kaže na nesposobnost oceniti, kaj tuji partnerji res cenijo, in kaj domača »perutninarska« združba misli oziroma precenjuje ali na podlagi praznega niča si domišlja. Namesto resnične diplomacije smo dobili protokolni spodrsljaj, ki smrdi po “štroncadi”, ki je usmradila vzdušje še preden je kdo dogodek povohal.

In ironija je?

Medtem ko so voditelji razpravljali o resnih temah (Sredozemlje, migracije, podnebje), je “damski” del postal meme, roganje, za domačo javnost. Mnenja sem, da bi to morala biti budnica za Golobovo vlado: manj samo-promocije, več substance. Manj blišča, da bo manj bede. Tina je očitno strastna in angažirana (njen intervju za Jano o iskrenosti v zakonu je simpatičen), a v politiki ni dovolj “ljubezen do države” – potrebuješ mrežo( telefonske številke od prvih dam in gospodov), spoštovanje in realna pričakovanja. Če bi organizirala dobrodelni dogodek za medvede ali pižmovke (njena specialiteta), bi morda uspelo, vsaj bolje kot ta totalni bluzz. Namesto tega smo dobili še en dokaz, zakaj se “globoka država” eliti smeji v obraz oziroma se elite spotikajo same pri sebi in ob sebi in ob svojo abotnost, ko želijo doseči »kvadraturo kroga« v preostanku časa ki ga še imajo, oziroma da se sami še enkrat brcnejo v svoji politični »trebuh«, če jih koklja noče brcniti.

Zaključek

To ni fiasko. To je umetnost neskončne lahkotnosti in abotnosti v enem. Tako kot je Golobovo vladanje v malem: Velike obljube. Veliki načrti. Velika prazna dvorana. Ali preneseno, želena oblika, vsebine ni, je votlo, je razno, je porazno. Naslednjič naj Tina organizira “damski program” za pižmovke – vsaj one pridejo, ko jih pokličeš z medom.

“Prazna dvorana”

Kje so tiste damske gostje,

Kje Brigitte, kje Rania?

Jaz sem bila sama, le kava se je hladila,

In natakar me gleda čudno.

Sramota me je ubila, kaj sem si dovolila

Monade in štroncade,

Sem obljubila evropski sijaj,

Pa dobila prazne stole,

In račun za 100 in en cappuccin, jaz bom čisto hin

Monade in štroncade, japajade…

Upajmo le, da nima v kratkem naštudirano še kakšno monado in štroncado!?