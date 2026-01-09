Kakšno sprenevedanje na včerajšnjem shodu “v podporo Venezueli”! Očitno imajo organizatorji shoda težave s shizofrenijo

Piše: Gašper Blažič

Od “osvoboditve” Palestine do nasprotovanja osvoboditvi Venezuele – tako nekako bi lahko pisali včerajšnji kakor protestni shod “v podporo Venezueli”, vsaj tako so ga naslovili mediji. No, bil pa je vse prej kot to.

Že včeraj je Policijska uprava Ljubljana pošiljala obvestila o shodu, ki je bil očitno zgolj še eden v vrsti levičarskih manifestacij. Organizirali so ga pred Moderno galerijo v Ljubljani, saj je v bližini tudi veleposlaništvo ZDA, organizator shoda pa je bilo Študentsko društvo Iskra, kjer je bil svoj čas glavni šef Jaša Lategano, eden od sinov sindikalista Branimirja Štruklja ter polbrat Kučanovega vnuka Fedje Štruklja Kučana.

O društvu Iskra, ki ima očitno povsem revolucionarno agendo in je glede tega tesno povezano s stranko Levica, smo že pisali:

Očitno pa je, da imajo organizatorji protesta očitno težave s shizofrenijo. Na shodu naj bi kakor podprli venezuelsko ljudstvo, dejansko pa so podprli padlega diktatorja Nicolasa Madura. Precej nenavadno glede na to, da je velik del prebivalstva padec diktatorja pozdravil. No, “iskraši” pa so ameriško operacijo krepko obsodili, ob tem pa solili pamet o imperializmu. O imperializmu Rusije in Kitajske seveda niti besede.

Udeležba je bila sicer precej slaba, saj naj bi prišlo na shod največ 150 ljudi, v glavnem skrajnih levičarjev, ki so se že prej udeleževali shodov v podporo Palestini. Govorci na shodu so tako trdili, da so ZDA Venezuelo ilegalno bombardirale in predsednika Madura ugrabile zaradi nafte in njegovega projekta izgradnje socializma. Kar je, milo rečeno, “lovska” – Maduro je namreč Kitajcem nafto, ki jo je prej nacionaliziral, zastonj dajal Kitajcem, medtem ko so pred tem Američani nafto plačevali. Tako je že delal Madurov predhodnik Hugo Chavez, s čimer je nekdaj najbolj razvito latinoameriško državo pripeljal v gospodarsko razsulo in revščino. In zdaj društvo Iskra prepričuje javnost, da s podporo Maduru podpirajo Venezuelce? Noro. Iskrini govorci so bili tudi kritični do evrobirokratov in evropskih voditeljev. Kot so poudarili, ti “govorijo o miru, hkrati pa brez sramu povečujejo vojaške proračune in polnijo žepe orožarski industriji”. “Pod pretvezo varnosti potiskajo Evropo v oboroževanje, eskalacijo in normalizacijo konflikta kot stalnega stanja,” so dodali. No, pri tem so malo ošvrknili tudi Golobovo vlado, ker bojda še vedno nismo izstopili iz zveze Nato. Češ da vlada trdi, da je vlaganje v NATO in vojsko v našem interesu, dejansko pa vodi v vojne in “sodelovanje pri uničevanju drugih narodov”.