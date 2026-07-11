Jelka Godec za STA: Cilj ni zaviranje opozicije, pač pa sprejemanje dobrih odločitev za državljane

Piše: STA

Vodja poslancev SDS Jelka Godec ne pričakuje težav pri delu koalicije. Več jih bo pri opozicijskem zaviranju vladnih zakonov, meni. Ne skriva, da bo opozicija doživljala parlamentarno prakso, ki jo je vzpostavila sama v minulem mandatu. Zagotavlja pa, da njihov cilj ni zaviranje opozicije, pač pa sprejemanje dobrih odločitev.

Vodja poslancev SDS je s sestavo strankine poslanske skupine v desetem sklicu DZ, zadovoljna. Tudi manjši delež tistih, ki so po volitvah prvič sedli v poslanske klopi, je po njeni oceni zelo hitro prišel v tok parlamentarnega dogajanja. “Stvari tečejo, tudi v razpravah se kaže, da bodo stvari jeseni šle vsekakor v čisto prave tire,” je Godec dejala v pogovoru za STA pred parlamentarnimi počitnicami.

Med prioritetami za jesen je izpostavila že predstavljen zakon o demografskem skladu, spomnila pa je tudi na zavezo o preprečevanju korupcije oz. “famozni zakon o Skoku”. “To čakamo in želimo to tudi čim prej sprejeti,” je poudarila Godec.

Kot vodja poslancev največje vladne stranke bo v tem mandatu bdela tudi koalicijskimi usklajevanji na parlamentarni ravni. Ob tem se nadeja, da bo vlada sprejemala predhodno koalicijsko usklajene zakone, ki bodo tudi sledili koalicijski pogodbi. “Večjih presenečenj naj ne bi bilo”, pravi. Priznava pa, da “nikoli ne veš, kaj te čaka”, usklajevanje poslancev koalicijskih strank ni enostavno.

Po prvih tednih pa ocenjuje, da stvari tečejo razumno, “marsikaj se da dogovoriti, tudi kakšen kompromis se da skleniti”. Ob poznavanju programu preostalih koalicijskih partneric tako večjih razhajanj ne vidi. Kakšna “eskalacija” bi se lahko zgodila pri katerem od imenovanj, pri zakonskih predlogih pa Godec upa, da do tega ne bo prišlo. “Če so vsi podpisali koalicijsko pogodbo, se tega držimo,” je poudarila.

Partnerji SDS so v tokratni vladi trojček strank NSi, SLS in Fokus ter Demokrati, ki jih v DZ zastopajo po večini političnih novinci. V primeru prvih Godec pričakuje, da bo trojica strank na koalicijska usklajevanja prihajala enotna, z enim stališčem in da torej usklajevanje med njimi ne bo motilo koalicijskih usklajevanj. Glede Demokratov pa je ocenila, da vsi v stranki niso novinci, marsikdo pozna delovanje DZ, tudi predsednik stranke Anže Logar, ki sicer ni poslanec, v vladi pa je zasedel stolček ministra za gospodarstvo in delo.

Bolj kot usklajevanja koalicije tako po besedah Godec skrbi opozicijsko zaviranje sprejemanja dobrih odločitev oziroma vladnih zakonov. Ob tem je nanizala že v začetku mandata videne korake opozicije, med njimi več vloženih zakonskih predlogov ob začetku mandata, referendumske pobude ter zahteve za ponovna odločanja o sklepih kolegija predsednika DZ.

A “enkrat je treba reči bobu bob – parlamentarno prakso, ki so jo sprejeli, bodo danes sami tudi doživljali,” o ravnanju danes opozicijskih, v preteklem mandatu pa vladnih strank pravi Godec. A kot je zatrdila, v koaliciji ne delajo, da bi “onemogočali opozicijo, kot so jo oni onemogočali, jemali besedo, pač pa da sprejemamo dobre odločitve za državljane”.

Pri nekaterih predlogih vendarle pričakujejo “kakšne glasove iz opozicije”, pravi. “Če se bodo seveda držali tistega, kar so govorili,” je izpostavila. Težje pa se za zdaj po njeni oceni izkazuje doseganje ustavne večine.

Kot je še ocenila Godec, je namreč začetek tokratnega mandata zaznamovalo veliko razočaranje dotedanje koalicije, ki je ob glasovanju o predsedniku DZ, mandatarju in imenovanju vlade “vendarle spoznala, da kljub temu, da so govorili, da so jim volivci namenili še en mandat, niso sposobni sestaviti vlade, ker so se popolnoma napačno lotili zadeve”. Meni, da se opozicija še vedno ne “izvleče iz šoka”, ki ga je dodatno podkrepila presenetljiva izvolitev Zorana Stevanovića za predsednika DZ. “A mislim, da so stvari na pravem mestu. Zaenkrat,” je dejala.