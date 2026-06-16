Golobovo rezanje SD in Levice kot salame popustilo, SDS pred Svobodo

Piše: Spletni časopis

Afera Black Cube, ko je nekdanji premier Robert Golob z zlorabo obveščevalne službe za predvolilno kampanjo širil hude obtožbe na račun SDS, je popustila.

To je pokazala še danes objavljena raziskava javnega mnenja Mediane za Delo. Kot že prej po Mediana za POP TV je SDS prehitela Svobodo, ki so jo s spinom Black Cube umetno dvignili v zadnjem tednu pred volitvami. Padec deležev Svobode pa sta, tako se zdi, vnovčili manjši stranki na levi SD in Levica, ki sta bili na volitvah žrtev polarizacije, h kateri so pred volitvami pomagali tudi sami, da bi preprečili relativno zmago SDS. Čeprav je bila relativna zmagovalka marčevskih volitev Svoboda, je oblast zaradi poraza celotne prejšnje koalicije prevzela SDS Janeza Janše. Ta zdaj tudi po tej raziskavi zaseda zaseda vrh strankarske lestvice.

V grafiki je prikazana primerjava z volitvami po preračunu rezultatov Mediane le med opredeljenimi volivci, kar omogoči primerjavo z volilnim dnem in med različnimi raziskavami.

Glavne ugotovitve so:

SDS Janeza Janše , ki je po sestavi nove koalicije prevzela vladno krmilo, trenutno uživa 26,3 % podporo. Čeprav je to malenkost manj od njenega marčevskega volilnega rezultata ( 27,9 % ), je stranka zaradi padca tekmecev zdaj prva na lestvici.

, ki je po sestavi nove koalicije prevzela vladno krmilo, trenutno uživa podporo. Čeprav je to malenkost manj od njenega marčevskega volilnega rezultata ( ), je stranka zaradi padca tekmecev zdaj prva na lestvici. Gibanje Svoboda Roberta Goloba je marca s 28,7 % sicer slavilo kot relativna zmagovalka volitev, a je zaradi izgube vladne večine pristalo v opoziciji. Trenutna anketa jim namerja 26,2 % podporo, s čimer so tesno na drugem mestu.

Grafična primerjava zgoraj, ki nam kaže rezultate predvolilne napovedi, ko je Svoboda zaradi afere Black Cube nenadoma prehitela SDS, prej je bil Golobova stranka daleč zadaj, rezultat volitev in nihanja v merjenjih po volitvah, ko je SDS spet prehitela Svobodo (a ne po vseh meritvah).

Vzpon liste treh, SD in Levice

Zmagovalka povolilnega obdobja je desnosredinska združena lista NSi, SLS in Fokus pod vodstvom Jerneja Vrtovca. Na volitvah so zbrali 9,3 % glasov, danes pa jim Mediana namerja že 10,9 % podporo, s čimer trdno zasedajo tretje mesto. Njihova krivulja od volitev dalje kaže stabilno in konstantno rast. Podobno rast beležita tudi nekdanja koalicijska partnerja Svobode, ki sta bila na volitvah žrtev borbe za relativno zmago Svobode. Kot v politiki temu pravijo: Svoboda jih je zrezala kot salame.

SD Matjaža Hana je z volilnih 6,7 % opazno skočila na trenutnih 9,9 % .

je z volilnih opazno skočila na trenutnih . Levica Aste Vrečko (skupaj z Vesno) je z volilnih 5,7 % zrasla na 8,9 %.

Meritev Mediane ob Svobodi navzdol kaže še pri novih strankah, Demokratih in Resni.ci, ki so jih po volitvah iz vladnih strank na vso moč napadli, ker sta vstopila v vlado Janeza Janše in ne v koalicijo z Robertom Golobom. Golobova koalicija ima vpliv na veliko večino medijev in jih uporablja kot orožje za destabiliziranje nove oblasti. Podobno so v času prejšnje vlade Janše sistematično z očitki o izdaji, prelomljeni besedi in z napihovanjem afer destabilizirali SMC in DeSUS. Ker je do naslednjih parlamentarnih volitev še daleč, trenutni izmerjeni deleži niso zelo pomembni. Demokrati Anžeta Logarja so na volitvah dosegli solidnih 6,7 %, tokratna anketa pa jim namenja 5,0 odstotkov. Resni.ca Zorana Stevanovića je iz volilnih 5,5 % zdrsnila na 3,7 %. Upadli so tudi deleži Preroda Vladimirja Prebiliča, ki je z marčevskih 3,1 % padel na 1,7 %, a to bolj zaradi tega, ker so postali nepomembni in ne zaradi medijskih podtikanj in afer. Povsem stabilni, a nizko, ostajata zunajparlamentarni stranki Pirati z 2,9 % (rahla rast z 2,4 %) in SNS Zmaga Jelinčiča z 2,4 % (prej 2,2 %).

V grafikah in članku v Spletnem časopisu so deleži podpore strankam preračunani tako, da so upoštevani le za stranke opredeljeni volivci. To omogoča primerjavo z volitvami in med različnimi raziskavami. Med opredeljene za stranke štejem tudi izbiro “druge” stranke. To so praviloma tiste, ki anketiranim niso ponujene, se jih pa sami spomnijo. Primerjave niso preproste, ker meritve različne agencije opravljajo z različnimi vprašalniki, tehnično na različne načine, rezultate prikazujejo različno in jih še različno obtežujejo, načine dela pa pogosto tudi skrivajo. Meritvam javnega mnenja ne smemo verjeti. Za večino podjetij, ki izvajajo merjenja (Ninamedia, Mediana, Valicon) za večje medije, je znano, da so poslovno in politično povezani s strankami z leve. Bolj na desno sodita Parsifal in RC IJEK.