Glasovanje o Titovem zakonu o privilegijih: Logarjevi so se “naredili Francoze”

Piše: Moja Dolenjska

“Poslanka in poslanca stranke, ki ni dobila niti enega glasu na volitvah, zaseda pa tri poslanska mesta drugih (Eva Irgl, Anže Logar in Tine Novak) pri glasovanju o razveljavitvi zakona iz leta 1974, niso manjkali. Vsi trije so bili v dvorani, a niso glasovali. To niso demokrati.”

Tako je na omrežju X zapisal Zvone Černač, poslanec SDS, ki je včeraj v državnem zboru predstavil predlog zakona SDS o prenehanju veljavnosti zakona o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine za posebne zasluge iz leta 1974.

Koalicija (Svoboda, SD in Levica) je prenehanje veljavnosti zakona o izrednih pokojninah zavrnila. Proti je glasovala tudi novomeška poslanka Jožica Derganc, zvesta Golobova vojščakinja.

Eva Irgl, Anže Logar in Tine Novak (samooklicani Demokrati) svoje prisotnosti v dvorani niso prijavili. Posledično je iz glasovalnega seznama razvidno, da niso glasovali. Zdaj pa je Zvone Černač razkril, da so bili vsi trije v času glasovanja navzoči v dvorani, le potuhnili so se. To, da delujejo usklajeno s koalicijo, sicer ni prvič. Tine Novak pa je bil pred tem poslanec Gibanja Svoboda.

Za razveljavitev zakona iz leta 1974 so glasovali v SDS in NSi, kar pa je bilo premalo za razveljavitev t. i. Titovega zakona. Proti razveljaviti zakona je glasovalo 45 poslancev in poslank, za pa 21. Kot rečeno, Logarjevi so se potuhnili.