»Glas za Logarja je glas za Goloba«

Piše: Gašper Blažič

S pojavom stranke Demokrati tako rekoč sredi mandata Golobove vlade se mnogi sprašujejo, ali se ponavlja zgodba z Državljansko listo Gregorja Viranta.

Ne glede na to, da je po (predčasnih) volitvah pred 15 leti »novoobrazna« Jankovićeva stranka dosegla prvo mesto (tudi ob pomoči začetkov afere Trenta), je ob neuspešnih pogajanjih med DL in PS o sestavi koalicije prišlo do sestave »koalicije za izhod iz krize«, ki so jo sestavljale SDS, DL, NSi, SLS in DeSUS, vendar je vlada, ki jo je tedaj drugič vodil Janez Janša, trajala le dobro leto. DL je po razvpitem poročilu tedaj Klemenčičeve KPK obrnila ploščo in skupaj z Erjavčevo DESUS zrušila koalicijo in nenadoma sestava nove koalicije s PS in SD ni bil več problem. Kot je znano, so s pomočjo konstruktivne nezaupnice izvolili vlado Alenke Bratušek. Cena, ki jo je plačala DL, je bila visoka – stranka je ne samo izpadla iz parlamenta, ampak se kasneje celo samorazpustila.

Logarja levičarji v resnici promovirajo

Se lahko kaj takšnega zgodi tudi Demokratom Anžeta Logarja? Ko je stranka nastala, je vanjo prestopilo tudi nekaj do tedaj vidnejših članov SDS v nekaterih lokalnih odborih. Od nekdanjih vidnih članov Svobode stranki pridružil poslanec Tine Novak, pa tudi podjetnik Primož Novak, ki je Logarju iz ozadja »zakuhal« t. i. hamburgersko afero, s katero je Nika Kovač javno »najedala« Logarja. Vendar pa se postavlja vprašanje, ali je bil to dogovorjen scenarij, v katerem se Logar namerno izpostavlja sedaj že kar pregovorni robatosti Inštituta 8. marec, torej kakor nevladne organizacije, ki ima velik vpliv na sedanjo vlado. In velja tudi obratno: ker je soustanovitelj inštituta tudi minister za solidarno prihodnost ter član Levice Simon Maljevac, gre torej za podaljšek koalicije. Zakaj bi se torej Logar sploh izpostavljal »napadom« neke obskurne nevladne organizacije, če ne z namenom, da ga medijsko promovirajo kot prvo žrtev Inštituta 8. marec? Namreč, Logarja razglašajo celo za nevarnejšega kot SDS, po prepričanju levičarskih medijev naj bi šlo za nekakšen satelit SDS, ki »krade« glasove iz levega volilnega bazena.

Demokrati za mešano veliko koalicijo? Da!

Toda Logarjeve izjave so v zadnjem času preveč dvoumne, da bi lahko nasedali propagandi z leve. Namreč, Logar vztraja, da nikakor ne bi šel v »ideološko monolitno« koalicijo, kar pomeni, da bi tudi v primeru zmage SDS privolil v koalicijsko sodelovanje le pod pogojem, da bo v koaliciji najmočnejša stranka z levice. Čeprav je Logar kasneje očital SDS, da od njegovih izjav izpostavlja le posamezne fragmente, je postalo jasno, da Logar očitno ne verjame v zmago desnice in že zdaj preračunava glede morebitne »velike koalicije«. Vendar pa je Janša že lani poudaril, da v primeru nezadostnega števila glasov ne bo tvegal s sestavljanjem nekih mešanih koalicij. Kar de facto pomeni, da glasovi za Demokrate dejansko pomenijo glasove v prid Golobu. Janševa ocena iz zadnjega intervjuja za Demokracijo je torej točna: glas za Logarja je glas za Goloba.