Carlo Acutis je bil včeraj razglašen za svetnika

Papež Leon XIV. je včeraj pred več deset tisoči verniki na Trgu svetega Petra v Vatikanu kot prvega izmed milenijcev za svetnika razglasil Italijana Carla Acutisa iz Lombardije, ki je leta 2006 star 15 let umrl za levkemijo. Zaradi širjenja katolištva na spletu so ga poimenovali božji vplivnež. Svetnik je postal tudi Italijan Pier Giorgio Frassati.

Pri maši, ki se je začela ob 10. uri, se je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa zbralo okrog 70.000 ljudi. Med njimi so tudi starši Carla Acutisa ter njegova brat in sestra.

Sprva je bilo predvideno, da bo Acutis postal svetnik konec aprila, a so kanonizacijo preložili zaradi smrti papeža Frančiška.

Carlo Acutis se je rodil leta 1991 v Londonu. Kmalu zatem se je njegova družina preselila v Milano. Njegova mati je za milanski časnik Corriere della Sera povedala, da je že kot majhen otrok hotel obiskovati cerkve, žepnino je daroval revežem, brezdomcem pa je pomagal s hrano in spalnimi vrečami. V osnovni šoli naj bi se nato sam naučil programirati. Vzpostavil je spletno stran, na kateri je dokumentiral potrjene čudeže in prikazovanja Device Marije skozi zgodovino. Zaradi tega so mu nadeli vzdevek božji vplivnež.

Leta 2006 je za posledicami levkemije umrl v Monzi. Njegovo truplo so leto kasneje prenesli v Assisi, kjer je v cerkvi Santa Maria Maggiore od leta 2022 v stekleni grobnici na ogled javnosti. Njegove posmrtne ostanke so balzamirali, oblečen pa je v kavbojke in športne copate.

Oktobra 2020 ga je prejšnji papež Frančišek razglasil za blaženega, potem ko naj bi otroka iz Brazilije ozdravil prirojene bolezni na trebušni slinavki. Beatifikacija je sicer prvi korak na poti k svetništvu. Frančišek je nato maja lani sporočil, da pokojni 15-letnik izpolnjuje pogoje za svetnika, potem ko so zanj potrdili še en čudež, ozdravitev deklice, katere mati naj bi pred tem molila na Acutisovem grobu.

Biografija Carla Acutisa

Carlova grobnica privablja vse več romarjev in radovednih obiskovalcev, med njimi tudi številne mlade. Sredi aprila je izšla tudi biografija o Acutisu z naslovom San Carlo Acutis. L’influencer di Dio (Sveti Carlo Acutis. Božji vplivnež). Carlova biografija, ki je izšla tudi v slovenščini, podrobno predstavlja njegovo življenje in razmišljanja ter čudeže, ki so se po njegovi smrti zgodili na njegovo priprošnjo. Po kratki bolezni je umrl 12. oktobra 2006, star 15 let. Vse svoje trpljenje je podarjal Gospodu za papeža in Cerkev. »Nočem v vice, hočem naravnost v nebesa.«

Karel je svetnik, vendar ne zaradi svojih lastnih naporov, temveč zato, ker je Bogu dovolil, da ga naredi za svetnika. Boga je prosil, naj bo svetnik, in Bog ga je preprosto uslišal.

Karel je bil rojen v italijanski družini 3. maja 1991 v Londonu. Svojih zemeljskih 15 let je preživel v Milanu in na številnih popotovanjih z družino po Evropi. Bil je običajen otrok: imel je rad živali, nogomet in videoigrice. Gojil pa je neobičajno tesno prijateljstvo z nekom, o komer je tudi nenehno z veseljem pripovedoval – z Jezusom. Že v zgodnjih otroških letih je napovedal, da se ne bo postaral, da bo umrl »zaradi krvi v možganih«. Ampak dotlej je pomagal številnim ljudem, vse zato, da bi bil čim bolj podoben Jezusu. Že od prvih let se je močno zavedal, da je zemeljsko življenje samo priprava na nebesa. Odkril je neizmerno moč evharistije, zbiral informacije o evharističnih čudežih po svetu in jih povezal v spletno razstavo – le nekaj dni, preden je nenadno zbolel za levkemijo in povsem Bogu vdano za vedno zatisnil oči.

Kmalu po njegovi smrti so se zgodili novi evharistični čudeži, po priprošnji k njemu pa tudi številna ozdravljenja in milosti na različnih koncih sveta. Med drugim je Karlo svoji materi v sanjah napovedal, da bo dobila otroka, in pri svojih 44 letih je res rodila dvojčka. Leta 2019 so nestrohnjeno Karlovo telo prenesli v svetišče Odrekanja v Assisiju. Zaradi številnih milosti je bil ta zgledni mladič zelo hitro razglašen za blaženega (njegovo srce je bilo preneseno v baziliko poleg srca sv. Frančiška Asiškega) in zdaj prištet k svetim.

Karel je svetnik za našo generacijo. S svetosti je pobrisal prah. Pokazal nam je, da je svetost danes še vedno aktualna in mogoča. Možna je z današnjim tempom in pritiski, možna je s sodobnimi skušnjavami, možna je z internetom. Je svetnik, ki je pil kokakolo, jedel kokice in nutelo, se smejal, rad gledal filme, se ukvarjal s športom ali igral videoigre, pri tem pa dajal Boga na prvo mesto.

Poleg Acutisa je papež, ki prvič vodi tovrsten dogodek, za svetnika razglasil tudi Italijana Pier Giorgia Frassatija, ki je v 20. letih prejšnjega stoletja umrl za otroško paralizo. Zavzemal se je zlasti za revne in izključene.

C. R., CMD, STA