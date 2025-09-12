(AKTUALNO) Poklon Charliju Kirku v Sloveniji pripravilo društvo Nova smer

Piše: e-maribor.si

Svet je v sredo, 10. septembra po ameriškem času obšla novica, da je bil na znanega konservativnega političnega aktivista Charlija Kirka izveden atentat. Nanj so se z minuto molka in prižigom sveč pred ameriškim veleposlaništvom, spomnili tudi člani društva Nova smer.

Za mlade, ki verjamejo v moč lastnih idej, je bila Kirkova pot opomnik, da se z odločnostjo, pogumom in predanostjo lahko doseže vpliv, ki preseže vse začetne omejitve. Kirk je bil dokaz, da lahko posameznik z močno vizijo in odločnostjo doseže izjemen vpliv, še posebej med mladimi. Čeprav je Kirk začel brez političnih povezav in z zelo omejenimi sredstvi, je že kot najstnik znal prepričati, da imajo ideje moč spreminjati družbo. S svojo energijo in neposrednim nagovarjanjem mladih je odprl prostor za razpravo, ki jo pogosto obvladujejo starejše generacije.

Charlijev uspeh kaže, da mladim ni treba čakati na “pravi trenutek” – ta trenutek lahko ustvarijo sami. Kirk je s Turning Point USA mnogim pokazal, da lahko samozavest, jasna sporočila in doslednost v prepričanjih navdihujejo generacijo, ki išče svoj glas. Za mnoge je bil Kirk dokaz, da lahko posameznik že zelo mlad vpliva na javno razpravo in oblikuje politično prihodnost države.

Pred ameriškim veleposlaništvom v Ljubljani se je na slovesnosti v poklon umorjenemu ameriškemu vplivnežu in zagovorniku tradicionalnih vrednot včeraj zbralo okoli 100 ljudi. Janez Marinko iz društva Nova smer, katerega vodi znana vplivnica Zala Klopčič, je pripravilo slovesnost, v spomin na Charlija Kirka . Marinko je v nagovoru izpostavil Kirkove vrline in življenjska prepričanja. Obsodil je nasilje tako v politiki kot v mladinskih organizacijah in se zavzel za dialog. Obenem je poudaril, da jih to teroristično dejanje ne bo prestrašilo, pač pa bodo Kirkovo delo nadaljevali in se spominjali dediščine, ki jo je zapustil tako v ZDA kot drugod po svetu, tudi pri nas.

Marinko je v nagovoru v nekaj besedah povzel Kirkovo življenjsko pot. Izpostavil je, da Kirkova organizacija Turning Point USA danes velja za eno največjih in najvplivnejših konservativnih organizacij na svetu.

»Charlie je bil goreč zagovornik svobode govora,« je poudaril Marinko. Prizadeval si je za izmenjavo različnih pogledov, za razpravo, saj se le tako družba lahko razvija. Tako je ravnal tudi sam, z ljudmi je razpravljal, a brez žaljivk, brez ekstremizmov. »Ampak na žalost so to pravico včeraj Charlieju odvzeli,« je dejal govornik Janez Marinko.

Atentat na Charlieja Kirka bo zato verjetno ostal prelomnica – ne le v ameriški politiki, temveč tudi v razumevanju pomena spoštljivega dialoga in odgovornega političnega aktivizma med mladimi. To je nekaj, kar levičarji tako v Ameriki, kot tudi v Sloveniji ne bodo nikoli razumeli!