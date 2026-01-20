Žrtvovani sirski Kurdi: odigrali so pomembno vlogo v boju proti Islamski državi, sedaj pa so se znašli v izjemno težkem položaju

Piše: C. R.

Sirske demokratične sile (SDF), so z Damaskom podpisale sporazum, ki je v bistvu predaja. Naftna polja, jezovi, mejni prehodi, zapori ISIS, njihova polavtonomna regija … vse je bilo predano, poroča Reuters.

Po pisanju Reutersa se »kurdski borci sploh ne integrirajo kot enote. Nastopajo kot posamezniki. Brez poveljniške strukture. Brez vzvoda. To je konec neodvisnih kurdskih sil. Deir al-Zor (nafta in pšenica) in Raka (moč) lahko hitro preideta v druge roke. In ko izgineta, Kurdi na mah izgubijo denar in pogajalsko moč. ZDA so to označile za “prelomno točko”. Kar pomeni: »nehali smo jih podpirati«. Kar se je v resnici zgodilo, je preprosto. Pogajanja so se vlekla. Rok je potekel. Sirske sile so napredovale. Kurdi so bili stisnjeni v kot in so sprejeli slabše pogoje, kot so jih zavračali pretekle mesece. Turčija je veliki zmagovalec. Borci, povezani s PKK, so bili izgnani. Kurdska avtonomija je bila uničena. Ankara je dobila, kar je želela, brez enega samega strela. Kurdi so to predvideli. Poveljniki SDF so odkrito pozivali ZDA, naj posredujejo. Po dogovoru? Tišina. Razumeli so sporočilo. Zdaj Damask prevzema nadzor nad taborišči, v katerih je več kot 50.000 borcev ISIS in njihovih družin. To je prihodnji problem. Lahko se napove pobege zapornikov v nekaj mesecih, turški pritisk na preostanek kurdskih območij v enem letu in ZDA se pretvarjajo, da nič od tega ni bila izdaja. Uporabili smo jih za premagovanje ISIS. Nato smo jih opazovali, kako so izgubili vse.«

NEW: The US framework for sustaining success against ISIS in Syria is collapsing as the Syrian government moves to fully take over northeastern Syria from the Syrian Democratic Forces (SDF), which is a Syrian Kurdish-dominated group that the United States relied on to contain… pic.twitter.com/2irK8pk8ts — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) January 19, 2026

Ameriški okvir se podira

Ameriški okvir za ohranjanje uspeha proti ISIS v Siriji se podira, saj sirska vlada poskuša v celoti prevzeti severovzhodno Sirijo od Sirskih demokratičnih sil (SDF), ki so skupina, v kateri prevladujejo sirski Kurdi, na katero so se Združene države desetletje zanašale pri zadrževanju ISIS. Prevzem oblasti s sirsko vlado povzroča nasilne, kaotične razmere, ki borcem ISIS ponujajo številne priložnosti za pobeg iz zaporskih objektov, medtem ko se vlada spopada z organizirano obrambo SDF ali uporniško dejavnostjo SDF. Kurdske sile so obkrožene s sirskimi vladnimi silami v zaporu Aqtan, pripornem centru ISIS v bližini mesta Raqqa. Poročila kažejo tudi, da so boji v bližini ali v pripornem centru ISIS v Shadaddiju v provinci Hasakah privedli do izpustitve borcev ISIS. Trenutno ni jasno, kako so bili borci izpuščeni. Sirska vlada in SDF si izmenjujeta obtožbe. Sirske vladne sile trenutno napredujejo proti taborišču za notranje razseljene osebe al Hol – največjemu v Siriji, v katerem je 10.000 Sircev in 6000 državljanov tretjih držav, od katerih jih je veliko podpornikov ISIS. V pripornih centrih ISIS je približno 8.500 borcev ISIS. Konflikt, ki bi zmotil zadrževanje borcev in podpornikov ISIS v teh centrih, bi lahko tisoče ljudi pahnil v kaotično okolje. Sirski predsednik Ahmed al Shara vidi priložnost, da osvoji vsa sirska kurdska območja, preden se kurdske sile organizirajo, da bi se mu smiselno uprle. Shara bo zato verjetno dal prednost prevzemu severovzhodne Sirije pred zadrževanjem ISIS. Svoj prevzem je izkoristil omejene kurdske kršitve premirja. ISIS ni edini izziv. Obe strani sprejemata ukrepe, ki tvegajo, da se bodo razmere sprevrgle v nasilje na podlagi etnične pripadnosti. Nekatera poročila so verjetno pretirana ali lažna, vendar bodo kljub temu ustvarila okolje, ki spodbuja povračilne uboje. Neodvisni analitiki in domačini so poročali, da so SDF sprožile povračilne ukrepe proti arabskim plemenom in ubile ali ranile približno 100 ljudi na podeželju province Hasakah. 72. divizija sirske vlade, ki je nameščena v mestu Hasakah, je sestavljena iz milic z zgodovino zlorabljanja Kurdov. Drugi viri so poročali, da so vladne sile že brutalno usmrtile Kurde. Tveganje, da se bodo boji razvili v nasilje na podlagi etnične pripadnosti, ostaja veliko, razen če pogajanja ali kurdske operacije ne bodo dovolj upočasnile vladnih ofenziv, da bi nasilne vladne sile preprečile vstop na območja s kurdsko večino in omogočile dovolj časa za pogajanja, da bi ustavile prevzem ali zagotovile stabilnejšo predajo.

MORE | SDF Collapse and Risks for the US Counter-ISIS Mission: The risk that fighting in the northeast will significantly imperil the US mission to combat ISIS remains high unless negotiations or Kurdish operations can slow the pace of government advance towards Kurdish-majority… https://t.co/dDCpC3TsK7 pic.twitter.com/PJL8j969x8 — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) January 20, 2026

Propad SDF prinaša tveganja za ameriške operacije proti ISIS

Tveganje, da bodo boji na severovzhodu znatno ogrozili ameriške operacije proti ISIS, ostaja veliko, razen če pogajanja ali kurdske operacije ne bodo upočasnile napredovanja vladnih enot proti območjem s kurdsko večino. Trenutne razmere v severni Siriji prav tako tvegajo, da bodo podžgale kurdski upor, ki bo še dodatno oviral kampanjo globalne koalicije proti ISIS.

Prevzem oblasti s strani sirske vlade bo lahko olajšal resno nasilje nad Kurdi, zlasti ko vladne sile vstopijo na območja s kurdsko večino. Sirska vlada je na občutljiva območja napotila potencialno problematične enote, verjetno zaradi Šarove odločitve, da izkoristi priložnost za prevzem določenih območij, ki jih nadzirajo SDF.

https://twitter.com/HamasAtrocities/status/2013293164883272132