Znova napad z avtomobilom na ljudi

Piše: C. R.

V središču nemškega Leipziga je danes neznanec z avtomobilom zapeljal v množico, pri čemer sta umrli dve osebi, še najmanj dve pa sta bili hudo poškodovani, so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočile oblasti v mestu. Policija je voznika že prijela.

“Avtomobil je na ulici Grimmaische trčil v več ljudi in pobegnil s kraja dogodka,” so na družbenem omrežju X potrdili na leipziški policiji. Dodali so, da so voznika prijeli.

Predstavnik mesta je medtem sporočil, da sta v incidentu življenje izgubili dve osebi, še dve pa da sta bili huje poškodovani.

Nemčijo je v zadnjih letih pretreslo več napadov z avtomobili. Med drugim je decembra 2024 na božičnem sejmu v Magdeburgu moški zapeljal v množico ter ubil šest in poškodoval več kot 300 ljudi.