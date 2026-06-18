Zgodovinski kompromis ali preveč popuščanja? Celotno besedilo sporazuma med ZDA in Iranom

Piše: Spletni časopis

Donaldu Trumpu je s Teheranom uspelo doseči in podpisati dogovor o premirju, ki odpira pomorski promet, s katerim se Iran odpoveduje razvoju nuklearnega orožja in si zagotavlja razvoj. Dokument, kot ga je razkrila iranska tiskovna agencija Tasnim, prinaša takojšnjo ustavitev vojaških operacij, umik ameriške in iranske pomorske blokade, pa tudi 300 milijard dolarjev težek načrt za obnovo Irana. Premier Izraela Benjamin Netanjahu bi naj imel ob sporazumu, ko gre za ustavitev ambicij razvoja nuklearnega orožja v Iranu pomislek, kako bo spoštovanje zavez Irana mogoče preverjati. V Iranu namreč slovijo po tem, da se eno dogovorijo, delajo pa tajno nekaj drugega. Del sporazuma, kar je zahteval Iran, je tudi ustavitev vojaških operacij v Libanonu, ki so posledica napadov iranske vojaška skupina Hezbolah na Izrael.

Islamabadski memorandum o soglasju prinaša konec pomorske blokade Irana, Teheran bo, ko počistijo mine, zagotovil prost prehod ladij skozi Hormuško ožino in se odpoveduje programu razvoja jedrskega orožja. Najbolj bosta javnost najbrž vznemirili dve točki: zaveza o 300 milijardah dolarjev za ekonomski razvoj islamske republike z umikom sankcij, ter določilo, da se bosta Iran in Oman, v dogovoru z drugimi državami in mednarodnim pravom, dogovorila o režimu plovbo skozi strateško ključno Hormuško ožino.

Spodaj v celoti objavljamo slovenski prevod uradnega dokumenta.

CELOTNO BESEDILO DOGOVORA MED IRANOM IN ZDA

Islamabadski memorandum o soglasju med Združenimi državami Amerike in Islamsko republiko Iran

1. Združene države Amerike in Islamska republika Iran ter njune zaveznice v trenutni vojni s podpisom tega memoranduma o soglasju razglašajo takojšnjo in trajno prekinitev vojaških operacij na vseh frontah, vključno v Libanonu, in se od zdaj naprej zavezujejo, da ne bodo sprožile nobene vojne ali vojaške operacije druga proti drugi ter da se bodo vzdržale groženj s silo ali uporabe sile ena proti drugi, ob zagotavljanju ozemeljske celovitosti in suverenosti Libanona. Končni dogovor bo potrdil trajno prekinitev vojne na vseh frontah, vključno v Libanonu, in ostale določbe tega odstavka.

2. Združene države Amerike in Islamska republika Iran se zavezujeta, da bosta spoštovali suverenost in ozemeljsko celovitost druga druge ter se vzdržali vmešavanja v notranje zadeve druge države.

3. Združene države Amerike in Islamska republika Iran se zavezujeta k pogajanjem in dosegu končnega dogovora v največ 60 dneh, z možnostjo podaljšanja ob obojestranskem soglasju.

4. Takoj po podpisu tega memoranduma o soglasju bodo Združene države Amerike začele umikati svojo pomorsko blokado ter odpravljati vse motnje ali ovire proti Islamski republiki Iran, pomorsko blokado pa bodo v celoti končale v 30 dneh. V tem obdobju bo promet plovil sorazmeren s predvojnim prometom, ki ga bo obnovila Islamska republika Iran. Združene države Amerike se nadalje zavezujejo, da bodo v 30 dneh po sklenitvi končnega dogovora umaknile svoje sile iz bližine Islamske republike Iran.

5. Ob podpisu tega memoranduma o soglasju bo Islamska republika Iran po svojih najboljših močeh organizirala varen prehod za komercialna plovila brez kakršnih koli dajatev za obdobje 60 dni, in sicer izključno od Perzijskega zaliva do Omanskega morja in obratno. Promet komercialnih ladij se bo začel takoj in bo, upoštevajoč potrebo po odstranitvi tehničnih in vojaških ovir ter razminiranju s strani Islamske republike Iran, polno vzpostavljen v 30 dneh. Islamska republika Iran bo vodila dialog s Sultanatom Oman z namenom opredelitve prihodnjega upravljanja in pomorskih storitev v Hormuški ožini, v razpravi z drugimi obalnimi državami Perzijskega zaliva, v skladu z veljavnim mednarodnim pravom in suverenimi pravicami obalnih držav Hormuške ožine.

6. Združene države Amerike se zavezujejo, da bodo z regijskimi partnerji oblikovale dokončen, vzajemno usklajen načrt z najmanj 300 milijardami dolarjev za obnovo in gospodarski razvoj Islamske republike Iran. Mehanizem za izvajanje tega načrta bo dokončno oblikovan kot del končnega dogovora v 60 dneh. Združene države Amerike bodo odobrile vse potrebne licence, izjeme in dovoljenja, potrebna za ustrezne finančne transakcije.

7. Združene države Amerike se zavezujejo, da bodo v dogovorjenem časovnem načrtu kot del končnega dogovora odpravile vse vrste sankcij proti Islamski republiki Iran, vključno z resolucijami Varnostnega sveta Združenih narodov, tj. resolucijami Sveta guvernerjev Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) in vsemi enostranskimi primarnimi ter sekundarnimi sankcijami ZDA. Islamska republika Iran in Združene države Amerike priznavajo ključen pomen zgoraj omenjenega vprašanja odprave sankcij in izražajo namero, da ta vprašanja nemudoma obravnavajo v pogajanjih, da bi dosegli medsebojno soglasje.

8. Islamska republika Iran ponovno potrjuje, da ne bo pridobivala ali razvijala jedrskega orožja. Združene države Amerike in Islamska republika Iran sta se dogovorili, da bosta vprašanje nakopičenega obogatenega materiala rešili v skladu z mehanizmom, ki bo vzajemno dogovorjen v skladu s časovnim načrtom iz sedmega odstavka, pri čemer bo minimalna metodologija siromašenje materiala (downblending) na lokaciji sami pod nadzorom IAEA. Stranki sta se prav tako dogovorili, da bosta razpravljali o vprašanju bogatenja in drugih vzajemno usklajenih zadevah, povezanih z jedrskimi potrebami Islamske republike Iran, na podlagi zadovoljivega okvira, ki bo dogovorjen v končnem dogovoru. Končni dogovor bo potrdil določbe tega odstavka. Združene države Amerike in Islamska republika Iran priznavajo ključen pomen zgoraj omenjenih jedrskih vprašanj in izražata namero, da ta vprašanja nemudoma obravnavata v pogajanjih, da bi dosegli medsebojno soglasje.

9. Do sklenitve končnega dogovora se Združene države Amerike in Islamska republika Iran strinjata z ohranitvijo trenutnega stanja (status quo). Islamska republika Iran bo ohranila trenutni status quo svojega jedrskega programa, Združene države Amerike pa ne bodo uvedle novih sankcij in v regijo ne bodo namestile dodatnih sil.

10. Združene države Amerike se zavezujejo, da bo Ministrstvo za finance ZDA takoj po podpisu tega memoranduma o soglasju pa vse do odprave sankcij izdajalo izjeme (waivers) za izvoz iranske surove nafte, naftnih derivatov in stranskih proizvodov ter za vse povezane storitve, vključno z bančnimi transakcijami, zavarovanji, transportom itd.

11. Združene države Amerike se zavezujejo, da bodo ob izvajanju tega memoranduma o soglasju v celoti dale na voljo za uporabo zamrznjena ali omejena sredstva in premoženje Islamske republike Iran. Združene države Amerike in Islamska republika Iran se bosta med pogajanji medsebojno uskladili o postopkih glede sprostitve teh sredstev. Ta sredstva, bodisi zadržana na prvotnem računu bodisi prenesena, morajo biti v celoti uporabna za plačilo kateremu koli končnemu upravičencu, ki ga določi Centralna banka Islamske republike Iran. Združene države Amerike se zavezujejo, da bodo v skladu s tem izdale vse potrebne licence in odobritve.

12. Združene države Amerike in Islamska republika Iran se strinjata, da se ustanovi izvršilni mehanizem za spremljanje uspešnega izvajanja tega memoranduma o soglasju in prihodnjega izpolnjevanja končnega dogovora.

13. Po podpisu tega memoranduma o soglasju ter pod pogojem, da se začne izvajanje 1., 4., 5., 10. in 11. odstavka tega memoranduma in se izvajanje teh ukrepov nadaljuje, bosta Združene države Amerike in Islamska republika Iran začeli pogajanja glede končnega dogovora izključno o ostalih odstavkih.

14. Končni dogovor bo potrjen z zavezujočo resolucijo [Varnostnega sveta ZN].

Vir: Tasnim

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