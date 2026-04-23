Zelenski opozarja na možnost ruskega napada na Baltik

Piše: C. R.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v nedavnih intervjujih opozoril, da bi Rusija lahko v prihodnosti razširila vojno tudi na države Baltika, pri čemer je kot možen scenarij omenil novo mobilizacijo v Rusiji in morebitne omejene napade na manjše članice Nata, ki naj ne bi bile dovolj pripravljene na hitro eskalacijo konflikta.

Zelenski je dejal, da bi lahko Moskva poskušala izkoristiti notranje razmere in vojaške pritiske za pripravo večjega spopada ali agresije proti državam, kot so Estonija, Latvija in Litva. Opozoril je tudi, da bi bil tak scenarij resen preizkus za enotnost Nata in delovanje 5. člena kolektivne obrambe.

Njegove izjave so sprožile burne odzive v regiji. Estonski zunanji minister Margus Tsahkna je poudaril, da po obstoječih obveščevalnih ocenah ni znakov ruskega kopičenja sil ali neposrednih priprav na napad na baltske države. Po njegovih besedah Rusija trenutno ni v položaju, ki bi kazal na širitev konflikta proti Natu.

Kljub temu Zelenski že dlje časa opozarja, da bi lahko nadaljevanje vojne v Ukrajini in krepitev ruske vojaške ekonomije dolgoročno povečala tveganje za širšo regionalno destabilizacijo, vključno z državami vzhodnega krila Nata.