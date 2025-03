Združene države morajo prevzeti nadzor nad Panamskim prekopom – tam sedaj kraljujejo Kitajci

Piše: Peter Marko Tase, politični analitiki in publicist

Nadzor nad Panamskim prekopom je v preteklih letih prevzela Kitajska. Trump namerava vrniti prekop spet pod ameriški nadzor. Prekop je življenjska sila in glavni vir dohodkov panamskega gospodarstva, a tudi pomembna geostrateška točka.

S predsednikom Donaldom J. Trumpom v Beli hiši se je začela zlata doba Amerike. Globalno varnostno upravljanje bo izjemno okrepljeno v skladu s strategijo predsednika Trumpa »Najprej Amerika«. Oživitev Monrojeve doktrine pod vodstvom predsednika Trumpa bo povzročila previdnejše zanašanje latinskoameriških držav na druga gospodarstva prek Pacifika. Medtem ko se svet premika iz industrijske v informacijsko dobo, so Združeni narodi še naprej zastarela in skorumpirana organizacija; trpijo za podobno endemičnim sindromom korupcije, kot ga kažejo USAID in njegovi nesposobni birokrati, ki delujejo v njegovih gnilih administrativnih kapilarah. Razpustitev pisarn USAID doma in v tujini s strani administracije Trump-Vance bo prihranila milijarde ameriških dolarjev ameriškim davkoplačevalcem in podprla interese nacionalne varnosti ZDA na mednarodnem prizorišču. Trumpa vodijo konservativna načela, oblikovana pod vodstvom predsednika Ronalda Reagana; sedanja Bela hiša bo tudi legitimno prevzela nadzor nad Panamskim prekopom, ki je bil zgrajen pod vodstvom predsednika Theodorja Roosevelta, ki je nadzoroval uresničitev dolgoročnega cilja Združenih držav — transistmijski prekop. Za ameriške in britanske podjetnike in vlade je bilo v 19. stoletju nujno učinkovito in hitro pošiljati blago med atlantsko in pacifiško obalo. Panamski prekop je še naprej glavni inženirski čudež v Ameriki in Washington ima legitimno pravico izvajati popoln operativni nadzor ter zagotavljati svojo varnost z uporabo vseh orodij državnega znanja in vojaške tehnologije ter taktike.

Vir bogastva

Vznemirjajoče je poslušati, kako znani latinskoameriški poslovnež Ricardo B. Salinas Pliego (ustanovitelj in predsednik mehiške Grupo Salinas) govori na svetovnem vladnem vrhu 2025 v Dubaju in pravi, da so Severnoameričani neumni. No, Trump-Vanceova administracija je zelo naklonjena obnovitvi privilegiranega položaja Amerike na svetovnem prizorišču, tako da si tuji podjetniki, vključno s Salinasom, ne bodo več drznili posmehovati se Američanom.

V tem kontekstu je bil Panamski prekop glavni vir bogastva in dohodka za vse Panamce in ostaja pomemben logistični koridor za svetovni ladijski promet več kot stoletje po njegovi zgraditvi. Je življenjska sila panamskega gospodarstva, ki je v zadnjem proračunskem letu ustvarilo 5 milijard ameriških dolarjev dobička. Vendar so prejšnja upravitelja kanala, nekdanja predsednika Ricarda Martinellija in Juana Carlosa Varelo, doma in v tujini preiskovali zaradi korupcije in pranja denarja. Očitno je, da sta oba nekdanja najvišja uradnika srednjeameriškega naroda na veliko zlorabljala prihodke in finančna sredstva prekopa.

Drža Bele hiše v zvezi s Panamskim prekopom bo prinesla visoko raven odgovornosti, regionalne varnostne ukrepe ter zmanjšala goljufije in zapravljanje pri delovanju prekopa.

Združene države so vzpostavile diplomatske stike s Panamo leta 1903 po njeni razglasitvi neodvisnosti od Kolumbije. Zaradi lege in vloge v mednarodni trgovini je Panama nepogrešljiv dejavnik, ki zagotavlja blaginjo in nacionalno varnost ZDA. Zaradi lege Paname v Srednji Ameriki je država postala glavna kopenska in pomorska tranzitna pot, kjer je mogoče ustaviti in uničiti nezakonite droge, namenjene v Združene države. Medtem ko je stopnja gospodarske rasti Paname med najvišjimi na polobli, se država sooča z izzivom, kako narediti to rast bolj vključujočo; in pripravljenost Washingtona, da prevzame popoln nadzor nad prekopom, bo ustvarila več virov in dodatno povečala mikroekonomske ravni v panamski družbi.

Kitajska nadzoruje prekop

Drugega februarja 2025 se je državni sekretar ZDA Marco Rubio srečal s panamskim predsednikom Joséjem Raúlom Mulinom in ministrom za zunanje zadeve Javierjem Martínez-Acho v Panama Cityju v Palacio de Las Garzas. Visoki predstavnik ameriške zunanje politike je govoril o kritičnih regionalnih in globalnih izzivih.

Med svojim zadnjim obiskom mesta Paname je sekretar Marco Rubio na tiskovni konferenci izjavil: »Panama je država, ki je prijatelj, brat, s katero imamo veliko vezi in veliko sodelovanja. Kar se je zgodilo na tej hemisferi z množičnimi migracijami, je zelo žalostno. To je tragedija in so ljudje, ki so – kot del tega procesa – v mnogih primerih žrtve ali so bili viktimizirani na tej nezakoniti poti, ki je ustvarila težave za številne države v regiji. Iz Združenih držav tudi razumemo, da ima večina ljudi, ki pridejo sem, cilj, da na koncu pridejo v Združene države, tako da bi lahko rekli, da se na določeni točki naša meja ne začne v Teksasu ali Mehiki; začne se veliko dlje.«

Sekretar Rubio je poudaril željo po izboljšanem naložbenem ozračju med ZDA in Panamo in opozoril predsednika Mulina, da zdajšnji »položaj vpliva in nadzora kitajske komunistične partije nad območjem Panamskega prekopa predstavlja grožnjo prekopu in predstavlja kršitev Pogodbe o stalni nevtralnosti in delovanju Panamskega prekopa«.

Sekretar Rubio je jasno dejal, da je ta status quo nesprejemljiv in da bi brez takojšnjih sprememb morale Združene države sprejeti potrebne ukrepe za zavarovanje svojih pravic v skladu s pogodbo.

Poleg tega dobro deluje program sodelovanja ZDA in Paname, ki preprečuje ljudem s kriminalno zgodovino, da bi napredovali in ustvarjali težave v Panami. V istem smislu morata Panama in njena vlada sprejeti odločne ukrepe in biti popolnoma pregledni, da zagotovita izpolnjevanje dveh dvostranskih pogodb, ki ju je podpisala z Združenimi državami.

Ko je Carterjeva administracija oblikovala javno mnenje v prid prepustitve prekopa panamskemu vodstvu, je Washington kmalu ugotovil, da bo ta megaprojekt podpiral nezakonito bogatenje le nekaj lokalnih politikov, medtem ko preostalo prebivalstvo še naprej živi v bedi. Zelo podoben je pristop do projektov USAID v Latinski Ameriki in Afriki, kjer skorumpirani vladni uradniki pokradejo donacije. Ta pogajanja v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je podprl igralec John Wayne in Torrijos je gostil ameriške senatorje v Panami, kjer je poudaril, da ni niti sovražnik Združenih držav niti komunist.

Prekop je trajna naložba

Pogajalci v Washingtonu so se odločili, da je njihova najboljša možnost za ratifikacijo predložitev dveh pogodb ameriškemu senatu. Prva, imenovana Pogodba o stalni nevtralnosti in delovanju Panamskega prekopa ali Pogodba o nevtralnosti, je navedla, da lahko Združene države uporabijo svojo vojsko za obrambo Panamskega prekopa pred kakršno koli grožnjo nevtralnosti, kar je ZDA omogočilo trajno uporabo prekopa. Druga, imenovana Pogodba o Panamskem prekopu, je določala, da bo cona Panamskega prekopa nehala obstajati 1. oktobra 1979, sam prekop pa bo predan Panamcem 31. decembra 1999. Ti dve pogodbi sta bili podpisani 7. septembra 1977.

Tako kot plodno sodelovanje pri uspešnem spopadanju z nezakonitim priseljevanjem je Panama dolžna spoštovati pogodbo in povabiti Washington, da prevzame nadzor nad prekopom; poteza, ki bi zelo koristila njenim prebivalcem in zagotovila večjo gospodarsko rast in stabilnost za vse Panamce in regijo Srednje Amerike na splošno.

Uprava Panamskega prekopa si zasluži večji nadzor Washingtona, saj je glavno svetovno trgovinsko središče, ki se ni dobro znašlo v zadnjih geostrateških ovirah. Kljub temu ima administracija Trump-Vance pogum in je trdno odločena, da povrne upravo prekopa in zagotovi, da ogromni prihodki, ki jih ustvari, ne zapustijo poloble. Panamski prekop je trajna naložba – v celoti zgrajena z denarjem in delovno silo Združenih držav Amerike – za svetlo prihodnost nacionalne varnosti ZDA, geopolitične interese Washingtona in je nosilec gospodarske blaginje Srednje Amerike.