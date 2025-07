ZDA, Venezuela in Salvador izmenjale zapornike

Rubio se je v izjavi zahvalil Bukeleju in sporočil, da je vsak po krivici pridržan Američan v Venezueli sedaj svoboden in nazaj doma, poroča portal Politico. Bukele je medtem povedal, da je Venezueli izročil vse njene državljane, ki so bili v salvadorskem zaporu. Venezuelski predsednik Nicolas Maduro pa je v odzivu petek označil dan blagoslova in dobrih novic za Venezuelo.

Ten Americans are are their way home from detention in Venezuela! Thanks to @POTUS , @SecRubio , @usembassyve , @aboehler and many others for your support bringing Americans home pic.twitter.com/0lnxkBEZ9S

Bukele je izpustil več kot 250 Venezuelcev, ki mu jih je Trumpova vlada poslala skupaj s šestimi milijoni dolarjev, poroča televizija ABC. Zaprl jih je v ogromnem zaporu imenovanem Cecot, kamor zapira osumljene pripadnike uličnih tolp v svoji državi.

Izmenjavo je aprila predlagal Bukele, med izpuščenimi pa je tudi 37-letni Američan, katerega družina trdi, da so ga Venezuelci ugrabili v Kolumbiji, kjer je bil na počitnicah.

Today, we have handed over all the Venezuelan nationals detained in our country, accused of being part of the criminal organization Tren de Aragua (TDA). Many of them face multiple charges of murder, robbery, rape, and other serious crimes.

As was offered to the Venezuelan… pic.twitter.com/teuIT4GiRT

— Nayib Bukele (@nayibbukele) July 18, 2025