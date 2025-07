Zavrnjeni prosilec za azil, ki je umoril politika CDU, je slišal glasove v glavi

Piše: I. K. (Nova24tv)

Zavrnjen prosilec za azil iz Gvineje, ki živi v Nemčiji, je priznal brutalni umor mladega politika iz vrst CDU in poskus umora svoje ukrajinske partnerke. Vendar pa se pred sodiščem sklicuje na zmanjšano prištevnost zaradi duševne bolezni.

Na deželnem sodišču v Potsdamu je 23-letni Mamadou B. prvi dan sojenja priznal umor Christopha R., do katerega je prišlo 14. januarja letos v kraju Beelitz-Heilstätten v Brandenburgu.

Po navedbah prič, ki jih povzema Bild, je državljan Gvineje, ki je v Nemčiji od leta 2016, svoji žrtvi zavezal oči, ji prerezal vrat, ukradel televizor in nato truplo zažgal z gospodinjskimi odpadki. Mamadou B. in žrtev naj bi se dobro poznala, saj je obtoženi več kot eno leto redno obiskoval njegovo stanovanje.

Obtoženi trdi, da so mu glasovi v glavi ukazali storiti zločin.

“Naredil sem to, tega ne morem spremeniti,” je povedal sodišču in priznal umor, poskus umora, tatvino ter požig. Mati žrtve je prosil odpuščanja, hkrati pa dejal: “Imam občutek, da takrat nisem bil sam, nisem se mogel nadzorovati.”

Slišal je glasove v glavi

Po njegovih besedah naj bi Christoph R. nekoč njemu zavezal oči, ga fotografiral in mu za to plačal, kar naj bi vplivalo na njegovo odločitev za napad. Na dan umora je obtoženi zamenjal vloge: zavezal je oči Christophu R., mu prerezal vrat “od ušesa do ušesa”, se nato stuširal, preoblekel in neopažen zapustil prizorišče.

Deset dni kasneje naj bi mu isti glasovi ukazali znova ubijati – tokrat tujca. Po spolnem odnosu je z nožem napadel svojo ukrajinsko partnerko, Vito S., in jo poskušal zabosti v vrat. Ta se mu je uprla in kričala, zaradi česar je Mamadou B. gol skočil skozi okno in pobegnil.

Primer je sprožil politične razprave, ko se je razvedelo, da je imel Mamadou B. kljub zavrnjeni prošnji za azil dovoljenje za bivanje, podaljšano dva dni po umoru. Oblasti so pojasnile, da je bil do tedaj ocenjen kot dobro integriran, brez kazenskih evidenc, z redno zaposlitvijo kot negovalec in končano srednjo šolo.

Tožilstvo zahteva njegovo neodločeno namestitev v psihiatrično ustanovo, saj ima postavljeno diagnozo paranoidne shizofrenije. Po lastnih besedah zdaj prejema zdravila in glasov ne sliši več.

Tragedija, ki je prizadela podmladek CDU

Umor Christopha R., ki so ga opisovali kot prijaznega in angažiranega člana mladinske veje CDU, je pretresel konservativne kroge. Organizacija Junge Union, mladinska veja CDU, je v izjavi zapisala, da jih je smrt sodelavca pretresla: “Bil je aktiven in predan član, ki je bil vzet izmed nas mnogo prezgodaj,” poroča Berliner Zeitung.

Sojenje se nadaljuje, sodišče je pozvalo 44 prič, predvidenih je osem dni obravnav. Razsodba je pričakovana 7. avgusta.