Za Madura umrlo 32 Kubancev, Rubio pa voščil Lavrovu

Piše: Spletni časopis

Kuba je priznala, da je pri varovanju diktatorja Nicolása Madura življenje izgubilo 32 Kubancev, ki so bili v Venezueli kot predstavniki obveščevalne službe in vojske.

63 letnega Madura, nekdanjega voznika avtobusa, ki se je po volilnem porazu oklepal oblasti tako, da je mimo volivcev še naprej opravljal vlogo predsednika, so danes pripeljali pred sodnika v ZDA, sodili mu bodo skupaj s precej bolj izobraženo soprogo Cilia Flores (69 let), ki je bila v karieri odvetnica in pomembna političarka, med drugim je v preteklosti zastopala Huga Chavesa, ko je bil še upornik. Že ob zajetju Madura je ameriški predsednik Donald Trump povzel, da je na Venezuelski strani umrlo veliko Kubancev, ki bi naj varovali Madura. Med ameriškimi vojaki ni bilo smrtnih žrtev. V napadu je bil poškodovan eden od ameriških helikopterjev, a je lahko nadaljeval operacijo. Podobnih operacij, da bi kakšna država sredi prestolnice druge države v nekaj urah zajela diktatorja in ga odpeljala na svoje ozemlje na sojenje, v zgodovini ni veliko. Ožji krog varnostnikov Nicolása Madura bi naj sestavljali predvsem Kubanci. Smrt velikega števila Kubancev kaže vojaško in obveščevalno povezanost Havane in Caracasa. Oblasti obeh držav slovita tudi po povezavah z Moskvo, ki pa Venezuelskemu diktatorju ni zagotovila varnosti. Venezuela je bila, ko gre za orožje, močno povezana tudi s Kitajsko, kjer je kupila radarje za protizračno obrambo. Ki se, podobno kot ruski raketni sistemi, niso izkazali ob prihodu ameriških vojakov. Vest o mrtvih Kubancih odmeva tako:

Nicolás Maduro in njegova žena Cilia Flores sta bila prepeljana v New York pred sodnika z obtožbo trgovine z drogami, tudi transporta velikih količin kokaina v ZDA v zadnjih letih in terorizma. Za soprogo velja, da bi naj bila ključna oseba, da je Maduro lahko vladal, pa tudi, da se je zdaj znašel pred sodnikom.

Med zanimivejšimi dogodki ob krizi v Venezueli je odziv državnega sekretarja (zunanjega ministra) ZDA Marca Rubia na zahteve Rusije, da morajo takoj izpustiti Maduro in njegovo soprogo. Rubio je povedal, da je takšno izjavo pričakoval, da pa več kot to Rusija ne bo storila, ker ima sama dovolj težav z Ukrajino, ruskemu zunanjemu ministri Sergiju Lavrovu pa je zaželel vesele božične praznike.