Vučić že pri Putinu, kjer dela za Srbijo

Piše: Spletni časopis

Predsednik Srbije Aleksandar Vučič je včeraj po nekaj težavah le prispel v Moskvo. V Rusiji je bil zaradi napadov ukrajinskih dronov nekaj časa ustavljen letalski promet, obstalo je zaradi tega veliko število potnikov na letališčih, tudi v Moskvi.

Že prej je kazalo, da bi Vučićevo pot v Rusijo lahko ustavila bolezen. Pa pritiski iz EU, da za državo, ki se želi v EU, pot Moskvo, ki mori in uničuje po Ukrajini in jo poskuša okupirati, ni najbolj spodobna. Povrhu so baltske države in Poljska zaprle zračni prostor proti Moskvi. A je bil Kremelj močnejši. Vučić je ozdravel in mimo vseh ovir že uspel prileteti v prestolnico Rusije. Obisk je opisal kot borbo za Srbijo.

Svoje težave na poti v Moskvo in v Srbiji, kjer so veliki protesti proti njegovemu vladanju, pa je povzel tako:

Na poti v Moskvo bi naj bil tudi predsednik republike Srbske Milorad Dodik. Srbi so tradicionalni ruski vazali na Balkanu. Kot sem poročal vrha naše države na Putinovi paradi ne bo. Namerava pa Robert Golob zmago nad nacisti proslavljati 9. maja na Jankovićevem stadionu Stožice. Za datum si ni izbral 8. maja, ko to proslavljajo zahodne članice Nata in EU. 9. maja v Sloveniji uradno ni nobenega praznika. Je pa bil 9. maj državni praznik Socialistične federativne republike Jugoslavije (SFRJ), saj je diktator Josip Broz Tito od leta 1967 upošteval moskovsko uro podpisa kapitulacije nacistične Nemčije. Tako kot komunistična Jugoslavija tudi naša leva vlada z dnevom proslavljanja sprejema datum, ki ga je določil Stalin in ko to praznujejo Moskva in njene vazalske države. Pri nas pa na ta dan skupaj z Moskvo kot dan Ljubljane že tradicionalno še posebej praznuje nagrajenec Vladimirja Putina Zoran Janković, ki je tudi velik podpornik Vučića.

Udeležba tujih državnikov za Putina tokrat ne bo veličastna. Zaradi različnih razlogov je celo tretjina tradicionalnih ruskih zaveznikov odpovedala udeležbo na najvišji ravni. Pakistan in Indija sta se ravno zapletli v manjšo vojno in najvišjih predstavnikov ne bo. Iz Južne Afrike bo obrambni minister, iz Irana veleposlanik, iz EU ne bo madžarskega premiera Viktorja Orbána, bi pa naj prišel slovaški premier Robert Fico.

Zvezdi v Moskvi bosta brazilski predsednik Lula da Silva in kitajski predsednik Ši Džinping (Xi Jinping). Pomemben pa bo tudi diktator iz Severne Koreje Kim Jong Un, ki Putinu s svojo vojsko, orožjem in strelivom pomaga pri okupacije in pobijanju po Ukrajini. Močno pri tem pomaga tudi Iran. Nekoliko bolj po tihem pa tudi Kitajska.

V Moskvi pa je že tudi predsednik Venezuele Nicolas Madura. Tam bo tudi predsednik Palestine, ki jo je lani v kampanji za EU volitve priznala vlada Roberta Goloba, Mahmoud Abbas.

Pa seveda predsednik Belorusije Aleksander Lukašenko.

Čisto natančen seznam, kdo vse bo na paradi, pa sicer še ni znan.