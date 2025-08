Vučić pomilostil napadalko na študentske protestnike

Piše: STA

Policija je proti 26-letni voznici avtomobila po incidentu sprožila preiskavo zaradi poskusa umora, za kar je predvidenih najmanj deset let zapora. Glavni tožilec višjega državnega tožilstva v Beogradu Nenad Stefanović je kaznivo dejanje poskusa umora prekvalificiral v hudo kaznivo dejanje zoper splošno varnost, primer pa je prevzelo nižje sodišče v Beogradu.

To sodišče je za Krik v ponedeljek potrdilo, da je po pomilostitvi v petek zavrnilo obtožnico proti osumljenki, s čimer je bila v celoti oproščena kazenske odgovornosti.

Vučić je na možnost pomilostitve 26-letnice namignil že minuli mesec. “Tega si ni zaslužila na noben način, zame pa je grozno, da kot predsednik, ki do pred nekaj tedni v devetih letih ni izdal niti ene pomilostitve, zdaj moram popravljati krivice, ki jih povzročajo tožilstva in sodišča,” je dejal tedaj za televizijo Informer.

To ni edini primer, v katerem je Vučić pomilostil napadalce na študente, ki od novembra lani protestirajo zaradi padca nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu. Nedavno je namreč pomilostil tudi četverico aktivistov Srbske napredne stranke (SNS), ki so bili obtoženi, da so konec januarja v Novem Sadu z bejzbolskimi kiji napadli skupino študentov in pri tem huje poškodovali dekle.

Padec nadstreška v Novem Sadu, ki je zahteval 16 življenj, je v Srbiji sprožil množične protivladne proteste pod vodstvom študentov. Ti zahtevajo politično in kazensko odgovornost za nesrečo, ker oblasti niso izpolnile njihovih zahtev, pa tudi predčasne parlamentarne volitve.

Oblasti proteste označujejo za barvno revolucijo in poskus destabilizacije države, krivdo zanje pa pripisujejo tudi tujim vplivom in opoziciji.