Vse več znamenj, da je Kremelj namerno zastrupil Navalnega

Piše: C. R.

Združeno kraljestvo, Švedska, Francija, Nemčija in Nizozemska so ob robu varnostne konference v Münchnu v skupni izjavi Rusijo obtožile, da je leta 2024 med prestajanjem zaporne kazni z “redkim toksinom” zastrupila ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pet evropskih držav naj bi to trdilo na podlagi “analize vzorcev” iz telesa Navalnega, ki je februarja 2024 umrl v zaporu nad arktičnim krogom, kjer je prestajal 19-letno zaporno kazen. V njegovem telesu naj bi odkrili toksin epibatadin, ki ga pridobivajo iz kože strupenih žab iz Južne Amerike.

Britansko zunanje ministrstvo je v ločeni izjavi zapisalo, da je imela “le ruska država sredstva, motiv in priložnost za uporabo tega smrtonosnega toksina proti Navalnemu med njegovim prestajanjem kazni v sibirski kazenski koloniji”, ter da je Moskva odgovorna za njegov smrt.

Vdova ruskega disidenta Julija Navalna je na konferenci v Münchnu dejala, da obstajajo znanstveni dokazi, da je bil njen mož umorjen. Navalna je že lani septembra sporočila, da so laboratorijske analize pretihotapljenih bioloških vzorcev pokazale, da so njenega moža ubili z zastrupitvijo.

Navalna se je ob robu konference sestala z britansko zunanjo ministrico Yvette Cooper, ki je v izjavi dejala, da je “Rusija z zastrupitvijo skušala utišati glas Navalnega”. Francoski zunanji minister Jean-Noel Barrot pa je po poročanju AFP dejal, da “zastrupitev ruskega Navalnega dokazuje, da je ruski predsednik Vladimir Putin pripravljen uporabiti kemično orožje proti lastnemu ljudstvu”.

Britanski premier Keir Starmer je Navalnega označil za pogumno osebo. “Njegova odločnost, da razkrije resnico, je pustila trajen pečat, in moje misli so danes z njegovo družino. Delam vse, kar je potrebno, da zaščitim naše ljudi, naše vrednote in naš način življenja pred grožnjo Rusije in Putinovimi morilskimi nameni,” je dodal.

Nemški zunanji minister Johann Wadephul pa je dejal, da je šokiran nad ugotovitvijo o zastrupitvi Navalnega. “Nikoli nismo imeli iluzij o naravi ruskega režima, vendar so me te ugotovitve, ki smo jih pridobili skupaj s partnerskimi državami, resnično šokirale,” je dejal za nemško tiskovno agencijo dpa.

Skupina držav je Rusijo zaradi ugotovitev tudi prijavila Organizaciji za nadzor nad kemičnim orožjem. “Skrbi nas, da Rusija ni uničila vsega svojega kemičnega orožja,” so države zapisale v izjavi.

Navalni, karizmatični protikorupcijski aktivist in najglasnejši kritik Putina, je v še nepojasnjenih okoliščinah umrl februarja 2024 v kazenski koloniji v arktični regiji, kjer je prestajal 19-letno zaporno kazen zaradi obtožb, ki jih je sam označil za politično motivirane.

Prvič je bil zastrupljen leta 2020 v Sibiriji z živčnim strupom novičok, nakar se je več mesecev zdravil v Nemčiji. Takoj po vrnitvi v Rusijo januarja 2021 so ga aretirali.

Po njegovi smrti so oblasti več dni zavračale izročitev njegovega trupla svojcem, kar je vzbudilo sum njegovih podpornikov.