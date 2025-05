Vrag je vzel šalo, Putin kopiči vojsko na meji s Finsko

Piše: Bogdan Sajovic

Satelitski posnetki, ki jih je švedska televizija SVT pridobila od Planet Labs, kažejo, kopičenje ruske vojske na štirih lokacijah v bližini meje s Finsko – v Kamenki, Petrozavodsku, Severomorsku-2 in Olenji.

Analitiki pravijo, da Moskva gradi nastanitvene kapacitete za vojake, infrastrukturo za namestitev letal in obnavlja stare objekte na ključnih vojaških oporiščih, kar kaže na to, da si prizadeva okrepiti svoje zmogljivosti v obmejnem območju.

V Kamenki, ki je približno 56 kilometrov oddaljena od finske meje, je bil v letih 1920-45 topniški poligon finske vojske. Po priključitvi Rusiji leta 1945 je bil poligon nekaj časa aktiven, potem pa dolga leta opuščen, zdaj pa ga bodo očitno spet aktivirali. Od februarja je ruska vojska postavila več kot 130 velikih vojaških šotorov, ki lahko sprejmejo približno 2000 vojakov.

V zračnih oporiščih Olenja in Severnomorsk-2 so povečali število tam nameščenih helikopterjev oziroma strateških bombnikov.

V Petrozavodsku pa so zgradili tri velikanske hangarje, v katerih se lahko namesti okoli 150 tankov, samohodnih topov ali oklopnih transporterjev.

Uradniki Kremlja so ob vstopu Finske in Švedske v Nato zagrozili z ‘vojaško-tehničnimi odzivnimi ukrepi’ – ki so zdaj očitno že v polnem teku.

Kopičenje vojske ob rusko-finski meji je sprožilo alarm v skandinavskih državah, pa tudi ostalih članicah zavezništva Nato.

Spomnimo: novembra 2021 je Pentagon izrazil zaskrbljenost zaradi satelitskih posnetkov, ki so prikazovali ruske čete, ki so se kopičile na meji z Ukrajino, a je tedaj zaskrbljenost Kremelj zavrnil kot neutemeljeno. Manj kot štiri mesece pozneje je Putin sprožil invazijo na Ukrajino.