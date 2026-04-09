Vojna v Ukrajini: Ruski cilji ostajajo neizpolnjeni

Piše: C. R.

Rusija si še vedno prizadeva za obsežne teritorijalne cilje v Ukrajini, ki presegajo samo Donecko oblast. Po poročanju namestnika vodje Predsedniške pisarne Ukrajine, polkovnika Pavla Palise, ruske sile načrtujejo velike vojaške operacije v letu 2026, vendar nimajo dovolj moči za izvedbo teh načrtov.

Glavni cilji Rusije naj bi vključevali zavzetje preostalega dela Donbasa in okrepljene operacije na meji Dnipropetrovsk–Zaporožje; ustvarjanje varovalne cone na severni meji Ukrajine v Harkovski, Sumski in Černihivski oblasti; zavzetje celotnih oblasti Zaporožje in Herson, dolgoročno pa tudi Mykolajiv in Odesa; načrtovanje varovalne cone v jugozahodni Vinnytski oblasti iz območja Pridnestrovske Moldavske republike.

Vendar pa trenutno ruske sile nimajo ofenzivnih zmogljivosti za dosego teh ciljev, medtem ko so pretekli operativni cilji, napovedani za 2025–2026, ostali neizpolnjeni.

Ukrajina je pridobila taktično in operativno prednost s tehnološkimi inovacijami in droni. Po podatkih Palise so ruske sile utrpele velike izgube: 316 mrtvih na km² premika v Donjecku v prvem četrtletju 2026, medtem ko ima Ukrajina zdaj številčno prednost v pri dronih. Ukrajinske operacije, vključno z udarci na dronske baze in infrastrukturo v zasedenem Donjecku in Krimu, omejujejo rusko sposobnost in zmanjšujejo učinkovitost ruskih napadov.

Kremelj hkrati izvaja informacijsko kampanjo o jedrski eskalaciji, kar naj bi razdvojilo ZDA in EU. Ruska zunanja obveščevalna služba (SVR) je 8. aprila obtožila neimenovane EU voditelje, da razpravljajo o jedrski proizvodnji, kar naj bi bilo posredno proti interesom ZDA. Podobne neutemeljene obtožbe so bile že uporabljene za pritisk na Ukrajino, Veliko Britanijo in Francijo.

V okviru programa “Čas junakov” Kremelj namerava zamenjati guvernerja Belgorodske oblasti z veteranom vojne v Ukrajini, da bi okrepil zvestobo uradnikov in civilno-vojaške vezi. Potencialni kandidat je generalmajor Alexander Shuvayev, ki je pred tem poveljeval 1. motorni puškom brigadi v Ukrajini. Cilj programa je tudi vojaško usmerjanje ruskega kadra pred septembrskimi volitvami 2026.

Vir: Russian Offensive Campaign Assessment, April 8, 2026 | ISW