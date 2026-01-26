Visok delež mladostnikov z migrantskim ozadjem v nemških mestih: V Frankfurtu in Augsburgu več kot 70-odstoten

Piše: C. R.

V nekaterih večjih nemških mestih ima več kot polovica otrok in mladostnikov, mlajših od 16 let, migrantsko ozadje, kažejo podatki nemškega Zveznega statističnega urada (Statistisches Bundesamt).

Graf, ki je bil deljen na družbenem omrežju X, prikazuje deleže v izbranih mestih, kjer se vrednosti gibljejo od približno 50 % do več kot 70 %. Graf prikazuje zemljevid Nemčije z označenimi mesti in odstotki. Po podatkih ima najvišji delež Augsburg z 70,5 %, tesno mu sledi Frankfurt z 70,1 %.

V Nürnbergu je delež 65,8 %, v Münchnu 60,6 %, v Gelsenkirchnu 63,4 %, v Bielefeldu 62,3 %, v Bremnu 59,1 %, v Hamburgu 50,2 % in v Berlinu 49,5 %. Vir podatkov je Zvezni statistični urad, kot navaja graf, objavljen na spletni strani demografie-europa.eu.

Ti podatki so v skladu z nacionalnimi trendi, kjer ima po podatkih Zveznega statističnega urada iz leta 2024 približno 42 % učencev v Nemčiji migrantsko ozadje, kar je rahlo povečanje v primerjavi s prejšnjimi leti.

Podatki o migrantskem ozadju vključujejo osebe, ki so same priseljene ali imajo vsaj enega starša, rojenega v tujini, kar zajema širok spekter etničnih in kulturnih skupin.