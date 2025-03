(VIDEO) Zahodna levica zagovarja teroriste v sami Gazi pa prebivalci protestirajo proti Hamasu

Piše: C. R.

Medtem, ko smo bili na Zahodu priča številnim demonstracijam v podporo Hamasu, so v torek potekali v Gazi malce drugačni protesti; Večja skupina Palestincev je tvegala svoja življenja in na ulicah severne in južne Gaze izrazila svoje nasprotovanje Hamasu.

Teden dni potem, ko je zaustavitev izpuščanja talcev naredila konec šibkemu in kratkotrajnemu dogovoru o prekinitvi ognja, so Palestinci organizirali protest proti omenjenem terorističnem gibanju. Protestniki so vzklikali »Ven s Hamasom« in »Hamas – teroristi«, šlo pa naj bi za največjo demonstracijo proti Hamasu od začetka vojne 7. oktobra 2023. Množica je imela tudi transparente, ki so pozival h koncu vojne z Izraelom, medtem ko bi Hamas rad slednjo nadaljeval z vedno novimi terorističnimi dejanji.

Anti-Hamas protests are breaking out in northern and southern Gaza, asking “Where is the press?!” Of course, Aljazeera & leftists or “independent” Western media are nowhere to be seen because they will never disrupt the Hamas-centric “resistance” narrative. Expose them all now! pic.twitter.com/GLFAAPKLiB — Ahmed Fouad Alkhatib (@afalkhatib) March 25, 2025

V preteklosti naj bi se Hamas nad morebitnimi protestniki znašal precej kruto, prihajalo naj bi tudi do mučenja. A kljub temu so se prebivalci Gaze odpravili na ulice in zahtevajo še več protestov proti teroristom. Na posnetkih demonstracij je prav tako videti večinoma ljudi brez zakritih obrazov, kar predstavlja precejšen pogum protestnikov.

🚨BREAKING: Thousands of Gazans have now taken to the streets to chant, “Hamas! Our people in Gaza demand your downfall!” Not a single mainstream media outlet will show this.pic.twitter.com/hAT1NZw5M3 — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) March 25, 2025

BREAKING: Massive crowds of Palestinians have taken over the streets of Northern Gaza, chanting, “Down with Hamas, we’ve had enough, Hamas!.” I dare the @nytimes or @mehdirhasan to report on this. pic.twitter.com/qKt64IAiZH — Eyal Yakoby (@EYakoby) March 25, 2025