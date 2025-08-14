(VIDEO) Teroristi Hamasa lastnemu prebivalstvu zaplenijo večino humanitarne pomoči

Piše: Moja Dolenjska

Po zadnjih podatkih Združenih narodov večino humanitarne pomoči v Gazi tako ali drugače konča v rokah plenilcev. Glavni so po poročanju nekaterih tujih medijev teroristi Hamasa.

Slednji pomoč takoj, ko pride v Gazo, na silo zasežejo in jo odpeljejo v svoja skladišča, od tam pa jo nato prodajajo lastnemu prebivalstvu. Večino je prodajo na črnem trgu, kar nekaj pa na javnih tržnicah.

Spodnji video prikazuje konvoj humanitarne pomoči, ki so ga zasegli teroristi Hamasa. Namesto, da bi jo prebivalci dobili brezplačno, jo morajo od pripadnikov Hamasa kupiti. V kolikor se kdo upre, ga lahko tudi ustrelijo.

Video je na ogled tukaj.

Še en video pa je tukaj.