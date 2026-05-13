(VIDEO) Takšno razdejanje je neurje včeraj pustilo v Zagrebu

Piše: C. R.

Neurje je včeraj poleg Slovenije ob naglem padcu temperatur zajelo tudi severni in severozahodni del Hrvaške. Poleg močnega vetra je padal silovit dež, ponekod tudi toča, v Zagrebu pa je veter podiral drevesa in odkrival strehe ter povzročal težave v prometu.

Dež in močan veter sta v jutranjih oz. dopoldanskih urah najprej zajela Medžimurje in Zagorje, nato pa je neurje, ki ga je ponekod spremljala toča, prispelo do hrvaške prestolnice. Silovit veter je znova povzročal škodo na mestni infrastrukturi in kaos v prometu.

V Zagrebu je bil v neurju lažje poškodovan en človek, na katerega je padla odlomljena veja, poroča spletni portal Index.

Zaradi poškodb električnega omrežja in podrtih dreves več tramvajskih in avtobusnih linij vozi po spremenjenih trasah, nekatere pa so začasno ustavili, je sporočil javni mestni prevoznik ZET.

Zaradi slabega vremena ni obratovala niti vzpenjača na Sljeme. To priljubljeno izletniško točko severno od Zagreba je pobelil sneg. Sneženje je zajelo tudi Gorski kotar.

O neurju z obilnim dežjem in močnim vetrom poročajo tudi iz Karlovca. Po navedbah tamkajšnjih oblasti je se je med drugim podrlo drevo na eno od hiš. Eno od podrtih dreves pa je padlo na avtomobil, navaja hrvaška tiskovna agencija Hina.

Hrvaški državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) je za včerajšnji dan zaradi močnega vetra, obilnih padavin in nevarnosti neurij izdal oranžno vremensko opozorilo za karlovško, zagrebško in osiješko regijo.