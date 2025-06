(VIDEO) Putinove bombnike udarili pagerji Mosada

Piše: Spletni časopis

Na podoben način kot je izraelska tajna služba udarila po iransko financiranem Hezbolahu, ko je množici teroristov nenadoma razneslo komunikacijske naprave v rokah in žepih, je Ukrajina v nedeljo udarila po ruski aviaciji z operacijo Pajkova mreža, ki so jo načrtovali in pripravljali več kot leto.

S pomočjo ruskih tovornjakov so v posebnih kontejnerjih, zmontiranih na običajne kontejnerje tovornjakov, v bližino ruskih letališč spravili veliko število dronov in z njimi zbombardirali letališča s strateškimi bombniki, s katerimi so Rusi pred tem iz varne razdalje, ukrajinska protizračna obramba jih ni mogla doseči, uničevali celotno območje Ukrajine, tudi povsem civilne dele.

Točni podatki o škodi še niso znani, a lahko bi bila tudi milijardna. Z nekaj deset tisoč evrov vrednimi droni so Ukrajinci uničevali stotine milijonov vredne reaktivce, ki lahko izstreljuje nadzvočne izstrelke, kakršnih Ukrajinci niti nimajo.

V Rusiji so bombardiranja vojaških letališč označili za “teroristični napad”. Po njihovih ocenah so bila napadena letališča v petih regijah, a bi jih naj v treh onemogočili.

Več TUKAJ.