(VIDEO) Macron v New Yorku blokiran zaradi Trumpa

Piše: C. R.

V ponedeljek je francoski predsednik Emmanuel Macron doživel nepričakovano oviro v New Yorku, ko so ga policisti ustavili zaradi prehoda konvoja ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Incident se je zgodil po Macronovem govoru na 80. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov, kjer je Macron uradno napovedal priznanje države Palestine.

Ko je Macron zapustil sedež ZN in se odpravil proti francoski ambasadi, so ga na ulici ustavili ameriški policisti, ki so varovali Trumpov konvoj. Eden izmed policistov mu je povedal: “Opravičujem se, gospod predsednik, vse je trenutno blokirano.” Macron je izstopil iz vozila in se odločil, da bo situacijo rešil z neposrednim klicem Trumpu. Med pogovorom je dejal: “Predstavljaj si, zdaj čakam na ulici, ker je vse blokirano zaradi tebe.”

Čeprav so cesto kmalu odprli, so jo omogočili le pešcem, zaradi česar je moral Macron nadaljevati pogovor s Trumpom kar sredi ulice, medtem ko je poskušal priti do francoske ambasade. Neobičajen in komičen »incident« je hitro postal senzacija na družbenih omrežjih.