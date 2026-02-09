(VIDEO) Islamisti naj bi zahtevali izpustitev terorista in grozili s požigom Notredamske stolnice

Piše: C. R.
Na družbenih omrežjih se je v zadnjih dneh pojavil posnetek, v katerem naj bi neznani islamisti grozili s požigom katedrale Notre Dame v Parizu. Grožnje naj bi bile povezane z zahtevo po izpustitvi obsojenega terorista, odgovornega za smrtonosni napad v cerkvi v Nici leta 2020.
Posnetek, ki se širi predvsem na platformi X (nekdanji Twitter) in drugih omrežjih, za zdaj ni bil potrjen s strani uradnih francoskih oblasti ali verodostojnih medijskih virov. Prav tako ni znano, kdaj in kje naj bi bil posnetek posnet, niti kdo so osebe, ki se v njem pojavljajo.
Napad v Nici se je zgodil 29. oktobra 2020 v baziliki Notre-Dame, ko je napadalec z nožem ubil tri ljudi in več oseb ranil. Storilec, Brahim Aouissaoui, je bil februarja 2025 v Franciji pravnomočno obsojen na dosmrtni zapor zaradi terorističnega dejanja.
Džihadisti grozijo, da bodo požgali cerkev Notre Dame v Parizu, če oblasti ne izpustijo terorista Ibrahima Alisaouija
Ibrahim Alisaouij je v klavskem pohodu v cerkvi v Nici 2020 z nožem ubil tri ljudi in več ranil. pic.twitter.com/k5E0hHIw6R
— ☃️Sergij☢️ (@2021m2021) February 8, 2026