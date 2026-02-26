(PREJELI SMO) Preko aplikacije U24 lahko neposredno podprete ukrajinske dronske vojaške enote

Piše: DUSR

24. februarja so pretekla štiri leta od začetka polne invazije Rusije na Ukrajino, sicer pa bo ravno minilo 12 let od začetka vojne Ruske federacije proti Ukrajini, Ukrajincem in Evropi. Slovenija si je svojo neodvisnost uspešno izborila, Ukrajina pa svojo vojno za neodvisnost še vedno bojuje. Ukrajina brani tudi Evropo, torej tudi nas in naše vrednote pred napredovanjem brutalnega avtoritarnega režima v Evropo.