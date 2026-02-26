e-Demokracija
(PREJELI SMO) Tigraj na robu: krhki mir v mreži spreminjajočih se zavezništev

Prejeli smoTujina
Etiopija, Tigray (foto: EPA / Rod Waddington)

Piše: mag. Špela Pahor

Pred kratkim nam je prof. Jan Nyssen poslal povezavo na intervju, ki ga je  z njim opravil novinar  belgijskega  časopisa Knack. Hkrati je poslal je še prevod v angleščino. Pripravil mi je povzetek in dovolil prevod v slovenščino in objavo.

Več kot dve leti po uničujoči  državljanski vojni v severni Etiopiji je Tigraj ponovno na nevarnem razpotju. Po mnenju Jana Nyssena, častnega profesorja geografije, ki je dolga leta živel in delal v Tigraju, sta strah in negotovost zdaj globlja kot v letu 2020, ko je prvič izbruhnilo nasilje. Medtem ko se je pozornost mednarodne javnosti  usmerila drugam, se napetosti v Tigraju in širše na Afriškem rogu stopnjujejo. To je povzetek intervjuja s prof.  Janom Nyssenom, objavljenem v belgijskem časopisu Knack dne 15.2.2026.

V vojni, ki se je začela novembra 2020, sta se spopadli Tigrajska regionalna vlada in etiopska zvezna vlada, ki sta  jo  podprli sosednji Eritreja in Amharska regija. V dveh letih  je konflikt po ocenah zahteval 300.000 življenj, približno 2 milijona ljudi je zapustilo domove. Mirovni sporazum v Pretorii novembra 2022 je ustavil hude spopade, a je Tigraju  pustil globoke brazgotine na družbeni, ekonomski in politični ravni. Od tedaj si regija prizadeva okrevati, a veliko obljub mirovnega sporazuma ostaja neizpolnjenih.

Jan Nyssen je od blizu sledil razvoju teh dogodkov. Med vojno je pomagal zagnati na prostovoljstvu osnovano iniciativo spremljanja, ki je uporabljala satelitske posnetke in poročila očividcev za dokumentiranje  grozodejstev v območjih, ki so bila nedostopna za novinarje in mednarodne organizacije. V povojnem obdobju se  je njegovo delo, v sodelovanju z lokalnimi institucijami v Mekelle,  preusmerilo k ocenjevanju škode, ki jo je vojna povzročila kmetijstvu in okolju. To prizadevanje mu je dalo jasno spoznanje, kako  krhek je trenuten mir.

Nedavni izbruh hudih spopadov v južnem Tigraju, z uporabo topništva in dronov, nakazuje kako hitro se lahko vrne nasilje. V istem času je etiopski premier začel kazati vse večjo sovražnost do Eritreje in s tem povzročil strah ne samo pred novo državljansko vojno ampak tudi pred  širšim spopadom  med državami. Tako Afriška unija kot Združeni narodi so izrazili resno zaskrbljenost zaradi razvoja dogodkov in opozarjali,  da bi stopnjevanje sovražnosti lahko destabiliziralo že tako nepredvidljivo regijo.

Srčika  sedanjih  napetosti je v nepopolni uvedbi Pretorijskega mirovnega sporazuma. Medtem ko je Tigraj predal težko orožje in regionalna vlada ostaja na oblasti, so se etiopske vladne čete umaknile in pustile regijo v navidezno avtonomnem položaju,  kar  spominja na iraški Kurdistan. Vendar, eden od ključnih elementov mirovnega sporazuma  – vrnitev na stotine tisočev notranje razseljenih oseb – še ni uresničen. Velikansko število družin še vedno živi v skrajni revščini okrog urbanih središč,  saj se ne morejo vrniti nazaj domov.

Veliko teh razseljenih ljudi je iz zahodnega Tigraja, območja, ki so ga med vojno zavzele amharske milice. Tigrajsko vodstvo upa, da bo znova pridobilo ta ozemlja, tudi zato, ker poskus nasilnega spreminjanja notranjih meja lahko ogrozi občutljiv etiopski zvezni sistem. Naraščajoči amharski etno nacionalizem je še bolj razvnel situacijo, posebno s pomočjo močnih vojaških skupin  kot je Fano, ki promovira vizijo »Velike Amhare«, ki bi zajemala ne samo dele Tigraja ampak tudi Adis Abebo in Oromo ozemlja okrog prestolnice. Take ambicije lahko sprožijo konflikte daleč onstran Tigraja.

Vse bolj sovražna retorika etiopske vlade do Eritreje je najbrž  povezana s temi notranjimi pritiski, pravi prof. Nyssen. Etiopija že dolgo nima dostopa do morja in to je njena strateška obsesija že od časov imperija; odnosi z Eritrejo so ostali napeti vse  odkar se je leta 1993 osamosvojila. Premier Aby Ahmed zdaj poudarja vojne zločine, ki so jih Eritrejci zagrešili med konfliktom v Tigraju, posebno razvpite poboje v Aksumu. Videti je, da hoče s  preoblikovanjem  javnega diskurza  pripraviti tla za nov spopad. A to je zelo kontradiktorna drža,  saj je Etiopija tako rekoč povabila  eritrejske sile v vojno,  etiopske zvezne čete pa so ravno  tako zagrešile hude zlorabe,  meni prof. Nyssen.

Stvari še bolj zaplete razdrobljenost znotraj tigrajske politične in vojaške scene. Nekoč dominantna stranka TPLF se je razcepila v nasprotujoče si smeri, nekateri voditelji se strinjajo z zvezno vlado, drugi iščejo nova zavezništva, presenetljivo celo z   Eritrejo. Čeprav se to zdi šokantno glede na brutalno vlogo Eritreje v zadnji vojni, Jan Nyssen meni, da so  vzrok temu globoke zgodovinske in  kulturne vezi med Tigrajem in Eritrejo, ki segajo daleč v preteklost, med drugim govorijo  isti  jezik,  njihove  identitete pa so prepletene zaradi družinskih povezav.

Vplivi konflikta v Etiopiji se že kažejo onstran njenih meja. Na stotine tisočev Tigrajcev je še vedno v begunskih taboriščih v Sudanu, kjer se nadaljuje rekrutiranje v oborožene skupine. Nekateri borci so že vključeni v sudansko  državljansko vojno in se borijo s paravojaškimi enotami, ki izhajajo iz razvpitih Džandžavidov. Medtem  se   zdi, da v ozadju manevrirajo regionalne sile, poročila pravijo,  da Egipt podpira tigrajske sile, kar je povezano z  dolgim  sporom med Kairom in Etiopijo zaradi reke Nil.

Nyssenova analiza  pokaže sliko izjemne negotovosti, kjer se prepletajo lokalne zamere, etnični nacionalizem,  zgodovinska rivalstva in  boj za oblast v regiji. Zavezništva se hitro spreminjajo, včerajšnji sovražniki lahko hitro postanejo današnji partnerji. Mir, dosežen leta 2022, je zaustavil množične poboje, a ni rešil temeljnih konfliktov ki so pripeljali do  vojne.

Za Tigrajce se te nerešene napetosti kažejo kot vsakodnevni strah. Travme preteklosti so še sveže, ekonomija  je na psu in politične delitve so vedno večje. Nyssen poudarja da je atmosfera še mračnejša kot leta 2020, ko so nekateri še verjeli v vojaško zmago ali hitro rešitev.

Nevarnost ponovne katastrofe bo obstajala, dokler razseljenim osebam  ne bodo dovolili, da se vrnejo  domov, začeli reševati  teritorialne spore in  okrepili  regionalno diplomacijo. Tigrajski krhki mir ni samo lokalno vprašanje – je  prelomnica, ki gre skozi ves Afriški rog in če vojna  ponovno izbruhne , lahko sproži daljnosežno nestabilnost.

