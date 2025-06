(VIDEO) Iranska raketa udarila v medicinski center v Izraelu

Piše: Spletni časopis

Proti jutru je Iran z balistično raketo zadel medicinski center Soroka, ki skrbi približno za milijon ljudi.

Raketa bi naj zadela staro kirurško zgradbo, iz katere so dan prej preselili dejavnost. Iz Izraela to opisujejo kot čudežno srečo. Rakete so zadele še več stavb po Izraelu, med drugim znova tudi stolpnice, poškodovano bi naj bilo tudi poslopje borze. Prva poročila govorijo o okoli 30 ranjenih, poročil o žrtvah (še) ni. Iranske rakete, podobno kot izstrelki njihovih vojaških milic Hamas, Hezbolah in Hutijev so manj natančne kot izraelske in pogosto priletijo v povsem civilne objekte.

Prva poročila o raketi, ki je zadela veliko bolnišnico, so bila takšna:

Gre za osrednjo bolnišnica v regiji, ki zagotavlja zdravstvene storitve približno milijonu prebivalcev juga Izraela. Poročilo o zadetem opuščenem delu je takšno:

Balistične rakete priletijo z velikansko hitrostjo, udarni val pa povzroči škodo tudi v širši okolici. V senci zaostritve na bližnjem vzhodu je Rusija podobno raketirala Kijev in tudi tam so bile žrtve številni civilisti v visokih stavbah, med njimi je bila tudi ameriška državljanka. V Rusiji trdijo, da so zadeli vojaške cilje, kar je mogoče pojasniti na dva načina. Ali lažejo ali pa so zanje civilisti, ko gre za Ukrajince, vojaški cilj.

V medijih je bilo zadnje dni veliko zgodb, da bo Izraelu v kakšnih desetih dnevnih zmanjkalo streliva za obrambo proti iranskim raketam (izstrelki in droni letijo tudi še Gaze in Jemna), a se tudi število raket, ki letijo nad Izrael, iz dneva v dan zmanjšuje, ker v Iranu Izraelci uničujejo izstrelišča in skladišča raket.