(VIDEO) Iran: Voditeljica državne televizije morala bežati

Piše: Spletni časopis

Izrael je raketiral iransko državno televizijo in to dvakrat. To poročajo mediji v Iranu. Voditeljica je zaradi tega za nekaj časa izginila iz ekrana, morala je pobegniti, ker je postalo nevarno, a bi se naj pozneje vrnila, ko so nadaljevali predvajanje.

Posnetek dogodka je takšen:

Pričakovati je, da bodo iz Irana ostro obtožili Izrael napada na svobodne medije in tisk, iz Izraela pa odgovarjali, da gre pri državni televiziji za državno sredstvo vojne propagande totalitarnega režima.

Tehten razlog za napad Izraela, ker bi na Izrael sicer v kratkem zelo verjetno poleteli izstrelki z jedrskimi glavami in bi bile posledice veliko hujše kot so pri zdajšnjih raketiranjih, precej realistično opiše Andrew Perpetua:

Po poročanju portala ClashReport na X stavba iranske državne televizije gori.

Iz Izraela so pred raketiranji delov Teherana, tudi območja, kjer so prostori državne televizije, državljane Irana pozvali naj se umaknejo. Praviloma raketirajo z vojsko povezane objekte. Iz Irana pošiljajo pozive vsem državljanom Izraela, naj odidejo iz celotne svoje države. V obeh državah so žrtve spopada številni civilisti. Izrael raketira iz letal, zdi se, da imajo popolno prevlado v zraku. Iran odgovarja z balističnimi raketami. V Izraelu so Iranci ubili celo ukrajinsko družino z več otroci. Posnetki dogajanj v Iranu pa so tudi takšni:

Razlika je, da se Izraelci, ko priletijo iranske rakete, lahko skrijejo v zaklonišča, v Iranu je zaščitne infrastrukture za civilno prebivalstvo manj in možnost je le umik iz napadene mestne četrti ali celo mesta.

Zadnje dneve se je pokazalo, da manjšemu delu balističnih raket Irana uspe prebiti zaščito, ki jo ima Izrael, so pa Izraelci veliko učinkovitejši kot v Ukrajini pri podobnih raketiranjih Rusije, kjer ni tako velikega števila raket v eni noči kot zdaj vsak dan letijo na Izrael. Za izčrpavanje in oteževanje zračne obrambe tako Rusi kot Iranci dodatno uporabljajo še množice dronov in druge izstrelke. Zdi se, da je prišlo do prenosa znanj o taktikah. Ruskega Iranu o napadih in morda tudi ukrajinskega Izraelu o obrambi.

Portal Clash Report na X je statistiko števila raket v posameznem napadu na Izrael prikazal tako: