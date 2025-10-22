(VIDEO) Britanski policisti nad sprehajalko psa, ker je zmotila muslimane

Piše: C. R.

Britanska policija naj bi ženski v Londonu preprečila sprehod njenega psa v njeni lastni ulici, ker naj bi to užalilo muslimansko prebivalstvo v soseski.

Policisti so ji svetovali, naj se umakne, da bi preprečila morebitne napetosti zaradi prisotnosti psa v javnosti. Muslimanski protestniki so jo označili za “nacistko”, ker je sprehajala svojega psa pred njimi.

V islamu obstajajo določena prepričanja glede psov, predvsem zaradi verskih naukov in tradicij. Nekateri muslimani menijo, da so psi nečisti, predvsem zaradi njihove sline, zaradi česar je potrebno oprati predmete, ki so jih lizali. Poleg tega naj bi prisotnost psa med molitvijo lahko prekinila pobožnost vernika.

V preteklosti so se pojavili tudi drugi primeri, kjer so bile sprejete odločitve zaradi prisotnosti psov v bližini muslimanskih skupnosti. Na primer, v nekaterih predelih Londona so se pojavili znaki, ki so opozarjali, naj se psi ne sprehajajo v “islamskih območjih”, kar je sprožilo razpravo o verski občutljivosti in svobodi gibanja