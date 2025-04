Vesela novica iz Medžugorja, zlasti za nekdanjega tamkajšnjega župnika

Piše: Blagovest.si

Je to morda ena prvih izmoljenih milosti pravkar umrlega papeža Frančiška? Kakorkoli že, gre za veselo novico za mnoge romarje v Medžugorje, nanaša pa se na njenega nekdanjega župnika.

Kot je znano, je v Medžugorju kratek čas kot župnik deloval pater Jozo Zovko, doma iz okolice Širokega Brijega. Iz Posušja je v Medžugorje prišel jeseni 1980 in se kmalu soočil z velikim presenečenjem. V času, ko je vodil duhovne vaje v Klošter Ivaniću pri Zagrebu, so se v njegovi župniji začela prikazovanja Marije. Vanje sprva ni verjel, kasneje pa je postal njihov zagovornik. Zaradi njegove vztrajnosti ga je komunistična oblast avgusta 1980 aretirala in obsodila na zapor. Po prihodu iz zapora je nekaj časa deloval v Tihaljini in nato v Širokem Brijegu. V Medžugorje pa se za stalno ni več vrnil, čeprav je nekajkrat ta kraj obiskoval (leta 2004 denimo je imel na festivalu mladih svoj nastop). Kasneje pa ne več, vsaj ne javno. Nastanjen je v samostanu hercegovskih frančiškanov v Zagrebu.

Razlog je bil v tem, da se je tudi pater Jozo znašel na “črni listi” prejšnjega mostarskega škofa Ratka Perića. T. i. hercegovski primer – razmerje med svetno duhovščino ter frančiškani, ki imajo tu zelo številčno mrežo – je namreč povzročal velike težave znotraj škofije ter je vplival tudi na odnos mostarskega škofa do pojava Marijinih prikazovanj v Medžugorju. Najprej s strani Pavla Žanića in nato še njegovega naslednika Ratka Perića. Ker je bil pater Jozo velik zagovornik prikazovanj in je širil Marijina sporočila, si je kmalu zatem, bojda zaradi neposlušnosti, nakopal cerkveno kazen in sicer prepoved pastoralnega delovanja na območju mostarsko-duvanjske škofije (in verjetno tudi trebinjsko-mrkanjske škofije, ki jo upravlja isti škof).

