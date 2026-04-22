Golobov prijatelj na Darsu kazensko ovaden

Piše: Domen Mezeg
Po prijavi podjetnika Snežiča je policija zadevo že odstopila tožilstvu, kar potrjuje uradni dokument iz Maribora. Po neuradnih informacijah naj bi bil v postopku prvi mož Darsa Ribič zaradi domnevnega predvajanja spornih telefonskih pogovorov. Snežič sicer domneva, da ga je v BiH (kjer deluje poslovno in zasebno) posnela Sova (Slovenska obveščevalno-varnostna agencija) in posnetke predala predstavnikom Svobode.
Po neuradnih informacijah naj bi policija zoper predsednika uprave Darsa Andreja Ribiča vložila kazensko ovadbo, povezano z domnevnim nezakonitim ravnanjem s telefonskimi pogovori Roka Snežiča.
Kot izhaja iz uradnega dokumenta policije (Policijska uprava Maribor), datiranega 14. aprila 2026, je policija po prijavi Snežiča z dne 18. marca 2026 zaključila zbiranje obvestil ter zadevo odstopila Okrožnemu državnemu tožilstvu v Mariboru. Gre za dopolnitev kazenske ovadbe po 148. členu Zakona o kazenskem postopku.
Dokument z opravilno številko 2311-302/2023/13 potrjuje, da je postopek prešel v fazo tožilskega pregleda, kar pomeni, da so kriminalisti ocenili, da obstajajo razlogi za nadaljnjo obravnavo.
Očitki o predvajanju spornih posnetkov
Po neuradnih informacijah naj bi bila ovadba povezana z dogodkom, ko naj bi Andrej Ribič predvajal telefonske pogovore Snežiča tretjim osebam, med drugim poslovnežu Tomažu Subotiču, dobremu prijatelju Roberta Goloba. Pogovor je bil uvodoma objavljen v videoprispevku portala Planet TV (več tukaj).
Ti posnetki naj bi bili pridobljeni nezakonito, kar odpira vprašanja o morebitnih kaznivih dejanjih neupravičenega prisluškovanja in zvočnega snemanja. Dokument policije sicer konkretnih imen ne navaja, temveč potrjuje zgolj, da je bila prijava obravnavana in posredovana tožilstvu.
Spomnimo: Pred dvema letoma je prišel v javnost posnetek, kako Rok Snežič prejema 5.000 evrov od neznane osebe za neznan posel. Posnetek je bil samo video, brez glasu in brez zvočnega posnetka, iz katerega bi se lahko slišalo, za kater posel oz iz katerega naslova Rok Snežič prejema denar. Rok Snežič nikdar ni bil politik ali član katere koli politične stranke.
Vsi mediji so pisali o 90.000 evrih podkupnine za Dars, kar iz posnetka ni bilo nikjer razvidno. Posnetku je bilo namensko izbrisan zvok, ker če se ne bi izbrisali zvoka, bi bilo jasno slišati, da gre za povsem zasebno zadevo Roka Snežiča. Zaradi tega posnetka je bil Rok Snežič osrednja tema vseh medijev en mesec. Imel je hišne preiskave kljub temu da nikdar ni bil v družbi Dars niti nikogar poznal iz te družbe.
Po eni strani se Snežiča preganja zaradi zasebnih poslov, po drugi pa je prav ta ista Svoboda, ki dotičnega podjetnika preganja, globoko potopljena v korupcijsko afero, ki kaže na razsežnost kriminalnega delovanja odhajajoče Golobove vlade in njenega vplivnega zakulisja. Spomnimo na posnetke, ki so objavljeni na spletni strani anticorruption2026.
Na njih je denimo nekdanja pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan potrdila, da globoka država dejansko obstaja in da sta Zoran Janković in Milan Kučan dejanska nosilca moči (zlasti v primeru tranzicijske levice in levih vlad).
Znana odvetnica Nina Zidar Klemenčič pa je izpostavila, da je Janković izjemno koruptiven in da za vsak posel prejme deset odstotkov provizije. Zidar Klemenčič denimo razkriva tudi konkretne koruptivne prakse, povezane s finančnim ministrom Klemnom Boštjančičem in gospodarskim ministrom Matjažem Hanom. V še enem posnetku pa se lobist Rok Hodej hvali, da ima pri biznisu neposredno povezavo do premierja Roberta Goloba.