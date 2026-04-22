Golobov prijatelj na Darsu kazensko ovaden

Piše: Domen Mezeg

Po prijavi podjetnika Snežiča je policija zadevo že odstopila tožilstvu, kar potrjuje uradni dokument iz Maribora. Po neuradnih informacijah naj bi bil v postopku prvi mož Darsa Ribič zaradi domnevnega predvajanja spornih telefonskih pogovorov. Snežič sicer domneva, da ga je v BiH (kjer deluje poslovno in zasebno) posnela Sova (Slovenska obveščevalno-varnostna agencija) in posnetke predala predstavnikom Svobode.

Po neuradnih informacijah naj bi policija zoper predsednika uprave Darsa Andreja Ribiča vložila kazensko ovadbo, povezano z domnevnim nezakonitim ravnanjem s telefonskimi pogovori Roka Snežiča.

Kot izhaja iz uradnega dokumenta policije (Policijska uprava Maribor), datiranega 14. aprila 2026, je policija po prijavi Snežiča z dne 18. marca 2026 zaključila zbiranje obvestil ter zadevo odstopila Okrožnemu državnemu tožilstvu v Mariboru. Gre za dopolnitev kazenske ovadbe po 148. členu Zakona o kazenskem postopku.

Dokument z opravilno številko 2311-302/2023/13 potrjuje, da je postopek prešel v fazo tožilskega pregleda, kar pomeni, da so kriminalisti ocenili, da obstajajo razlogi za nadaljnjo obravnavo.

Očitki o predvajanju spornih posnetkov

Po neuradnih informacijah naj bi bila ovadba povezana z dogodkom, ko naj bi Andrej Ribič predvajal telefonske pogovore Snežiča tretjim osebam, med drugim poslovnežu Tomažu Subotiču, dobremu prijatelju Roberta Goloba. Pogovor je bil uvodoma objavljen v videoprispevku portala Planet TV (več tukaj).

Ti posnetki naj bi bili pridobljeni nezakonito, kar odpira vprašanja o morebitnih kaznivih dejanjih neupravičenega prisluškovanja in zvočnega snemanja. Dokument policije sicer konkretnih imen ne navaja, temveč potrjuje zgolj, da je bila prijava obravnavana in posredovana tožilstvu.