Več spletnih strani začasno znova nedostopnih zaradi težav pri Cloudflaru

Piše: C. R., STA

Več spletnih strani se je danes za kratek čas vnovič soočalo s težavami pri delovanju. Razlog so bile tudi tokrat težave pri delovanju ponudnika spletne infrastrukture Cloudflare, kjer so medtem napako že odpravili, so sporočili iz podjetja.

Kot so okoli 10. ure po srednjeevropskem času sporočili iz Cloudflara, preiskujejo težavo z nadzorno ploščo in povezanimi API. “Prizadete so stranke, ki uporabljajo Cloudflarovo nadzorno ploščo/API, saj zahteve lahko ne uspejo in/ali se lahko prikažejo napake,” so zapisali.

Čez približno 15 minut so nato sporočili, da so že vnesli popravek in da spremljajo rezultate.

Ni točno znano, koliko spletnih strani je bilo zaradi teh težav nedostopnih. Med drugim je bila nekaj časa nedostopna tudi spletna stran Downdetector, preko katere lahko uporabniki spremljajo delovanje spletnih storitev.

Kot je razvidno iz omenjene spletne strani, so bile med drugim težave pri dostopnosti storitev, kot sta Doordash in Crunchyroll, ter video iger Valorant in Fortnite.

Cloudflare je velik ponudnik internetne varnosti po vsem svetu. Izvaja storitve, kot je preverjanje, ali povezave obiskovalcev s spletnimi stranmi prihajajo od dejanskih ljudi, ne od botov.

Zaradi težav pri delovanju Cloudflara se je že sredi novembra več spletnih strani, med drugim družbeno omrežje X, soočalo s težavami v delovanju. Mesec prej pa je do podobnih težav z dostopnostjo spletnih strani prišlo zaradi izpada storitev Amazon Web Services.

Kot je novembra za STA opozoril vodja nacionalnega odzivnega centra za kibernetsko varnost SI-CERT Gorazd Božič, je ta centralizacija tovrstnih storitev pri manjšem deležu velikih tehnoloških podjetij problem današnjega interneta.