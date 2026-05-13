Vatikan Bratovščino svetega Pija X. svari pred načrtovano posvetitvijo škofov

Piše: C. R.

Kot so poudarili na Svetem sedežu, bi bilo to dejanje razkola, ki bi imelo za posledico izobčenje.

Vatikan je danes tradicionalistično psevdokatoliško skupino Bratovščina svetega Pija posvaril pred julija načrtovano posvetitvijo škofov, ki jo nameravajo izvesti brez odobritve papeža Leona XIV.

Posvetitve škofov, ki jih načrtuje bratovščina, nimajo ustreznega dovoljenja papeža, je danes glede 1. julija načrtovanih posvetitev v izjavi opozoril prefekt dikasterija za doktrino vere, kardinal Victor Manuel Fernandez.

Tovrsten korak bi predstavljal “shizmatično dejanje”, formalna zavezanost shizmi oz. razkolu pa pomeni hudo žalitev Boga ter v skladu s cerkvenim pravom prinaša izobčenje, je še dodal v izjavi, ki jo povzema italijanska tiskovna agencija Ansa.

Papež Leon XIV. po besedah Fernandeza v molitvi še naprej prosi Svetega duha, naj razsvetli voditelje Bratovščine svetega Pija X., da bi spremenili usmeritev.

Bratovščino svetega Pija X., ki zavrača modernizacijo in odpiranje Cerkve, je leta 1970 ustanovil francoski nadškof Marcel Lefebvre v znak protesta proti odločitvam drugega vatikanskega koncila. Tradicionalisti med drugim ne sprejemajo reform bogoslužja, kot je uvedba maše v nacionalnih jezikih in ne zgolj v latinščini. V svojih vrstah imajo več kot 700 duhovnikov, večino v Severni Ameriki in Franciji.

Bratovščina s sedežem v švicarskem Menzingenu 1. julija načrtuje nove posvetitve škofov, s čimer želi po lastnih navedbah zagotoviti nadaljnji obstoj skupnosti.

Lefebvre je že leta 1988 v Švici brez soglasja Vatikana posvetil štiri škofe, od katerih sta živa le še dva. Takratni papež Janez Pavel II. jih je nato izobčil iz Cerkve oziroma razglasil njihovo izobčenje, vendar je njegov naslednik Benedikt XVI. je to odločitev leta 2009 omilil in bratovščini ponudil roko sprave.