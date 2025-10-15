V Veliki Britaniji naj bi učitelj ostal brez službe zaradi obešanja britanske zastave

Piše: A. S.

V Angliji smo v zadnjih letih priča naraščajoči represiji proti domoljubom. Do novega primera tovrstnega zatiranja je prišlo nedavno v mestu Thirsk v Severnem Yorkshiru, kjer učitelj trdi, da mu je bilo na njegovi šoli rečeno naj se ne vrača v službo, potem ko je okoli svojega doma izobesil več zastav.

Shaun Remmer, oče in učitelj, je okoli svojega doma izobesil kar 150 zastav, med njimi poleg britanskega »Union Jacka« tudi škotsko, irsko in valižansko zastavo. Kot je dejal, so ga sosedje pohvalili, saj so v njegovem dejanju prepoznali izraz enotnosti Velike Britanije, a po drugi strani je šolska uprava mnenja, da gre za sporno dejanje.

Po njegovih besedah so ga šoli obvestili, da naj ne prihaja več v službo. Prav tako se zna zgoditi, da bo izobešanje zastav vplivalo tudi na veljavnost njegovega DBS potrdila (britanski sistem preverjanja preteklosti), kar bi mu lahko otežilo pridobitev nove zaposlitve.

Remmer je za medije povedal: »Izobesil sem zastave, da pokažem povezanost narodov, ne da bi koga užalil«. »Čeprav sem prejel pozitivne odzive od meščanov, me je šola obsodila brez opravičila«, je dodal. No, treba je izpostaviti, da šola zaenkrat še ni javno komentirala morebitne iniciative za preklic njegovega DBS potrdila ali potrdila, da so zastave razlog za odpoved.

Če drži, da je izobešanje zastav razlog za odpoved se učitelj lahko pritoži proti morebitnim disciplinskim ukrepom ali nasprotuje vplivu na njegovo varnostno potrdilo, če ni bilo upoštevano pravno določeno spoštovanje postopkov.