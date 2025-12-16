V strelskem pohodu ubita tudi Ella Cook, predsednica konservativnega kluba na Univerzi Brown

Piše: C. R.

Ella Cook, 19-letna podpredsednica republikanskega študentskega kluba na Univerzi Brown, je bila brutalno ubita v streljanju na kampusu, ki je pretreslo tako univerzo kot širšo javnost. Cookova, aktivna kristjanka, je vodila edino konservativno študentsko skupino na zelo liberalni univerzi, kjer se le okoli šest odstotkov študentov opredeljuje za republikance.

Napad se je zgodil 13. decembra 2025 popoldne v predavalnici Barus & Holley, medtem ko so se študentje pripravljali na zaključne izpite. Poleg Cookove je bil ubit še Mukhammad Aziz Umurzokov, 18-letni študent iz Virginie. Deveterica ranjenih je bila prepeljana v bolnišnico Rhode Island Hospital, nekateri so bili v kritičnem stanju, nekateri že odpuščeni.

Policija in FBI preiskujeta okoliščine streljanja, identiteta storilca pa še ni znana. Sprva je bil pridržan 24-letnik, vendar je bil kasneje izpuščen, ker ni bilo dovolj dokazov za obtožbo. Preiskovalci so objavili posnetke nadzornih kamer in ponudili nagrado za informacije, ki bi vodile do aretacije storilca.

Univerza je zaradi tragedije odpovedala preostanek izpitnih rokov in okrepila varnostne ukrepe na kampusu. V domačem kraju Cookove v Birminghamu, Alabama, so potekali spominski obredi in molitve za pokojno študentko, lokalni voditelji pa so izrazili sožalje in podporo njeni družini.