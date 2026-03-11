V ruskem napadu na Harkov sta umrli vsaj dve osebi

Piše: C. R., STA

V ruskem napadu z droni na mesto Harkov na vzhodu Ukrajine sta umrli vsaj dve osebi, sedem jih je bilo poškodovanih, so danes sporočile ukrajinske oblasti. V napadu je zagorelo poslopje podjetja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Smrtni žrtvi je ruski napad terjal v harkovskem okrožju Ševčenkivski, je sporočil regionalni guverner Oleg Sinegubov.

Harkov je drugo največje ukrajinsko mesto, ki leži blizu ruske meje in je bilo na začetku ruske invazije pred štirimi leti obkoljeno. Konec leta 2022 je ukrajinskih silam uspelo ruske potisniti nazaj, odtlej pa je mesto skoraj vsak dan tarča napadov, navaja AFP.

Tretji krog tristranskih pogovorov za mir med Ukrajino in Rusijo odložila vojna na Bližnjem vzhodu. Nova pogajanja naj bi Washington predlagal za naslednji teden.