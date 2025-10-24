V nemškem mestu Heinsberg pet sirijskih prosilcev za azil aretiranih zaradi skupinskega posilstva 17-letne deklice

Piše: A. S.

Nemška policija je danes potrdila grozljiv incident, ki je pretresel lokalno skupnost; pet moških sirijskega porekla, vsi prosilci za azil, je bilo aretiranih zaradi obtožb skupinskega posilstva 17-letnice.

Napad se je zgodil v nedeljo zvečer v stanovanju v Heinsbergu, v zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija, blizu Aachna. Prosilci za azil so dekle zvabili v stanovanje, kjer so ji grozili s pištolo in z električnim paralizatorjem, in jo posilili.

Policija je v stanovanju našla tako paralizator kot pištolo. Štiri osumljence so aretirali takoj po incidentu, peti pa se je sprva izognil aretaciji, a so ga kmalu ujeli.Osumljenci, stari med 17 in 26 let, so trenutno v priporu, preiskava pa še poteka. Vsi naj bi že več let prebivali v Nemčiji. Policija je dodala, da naj žrtev ne bi bila nemškega porekla, slednje ostaja neznano. Obstajajo sumi, da je bil v razmerju z enim od napadalcev. Osumljence sedaj preiskujejo tudi glede drugih morebitnih zločinov.

Nemčija se tudi sicer sooča z valom spolnih napadov, predvsem na javnih kopališčih, saj so letos poročali o stotinah primerov po vsej državi. V eni od najbolj prizadetih regij so poleti zabeležili 74 domnevnih napadov, med drugim tudi na otroke – v enem samem dnevu je bilo zlorabljenih osem mladih deklet.

Junija so policisti v zvezni deželi Hessen aretirali štiri sirske osumljence, stare med 18 in 28 let, zaradi suma, da so napadli osem deklet na javnem kopališču. Preiskava primera še poteka, oblasti pa so okrepile varnostne ukrepe na javnih kopališčih po državi. Hkrati je Nizozemsko pred nekaj tedni pretresla novica o aretaciji 22-letnega prosilca za azil, ki je osumljen umora 17-letne Lise. Osumljenec naj bi dekle zabodel do smrti. Policija je razkrila, da je bil isti osumljenec le štiri dni pred tem aretiran zaradi ločenih obtožb posilstva.

Ti incidenti so sprožili burne razprave o varnosti in migracijski politiki v obeh državah. Nemške oblasti pozivajo k povečani pozornosti na javnih krajih in obljubljajo strožje ukrepe za preprečevanje tovrstnih napadov. Preiskave so v teku, javnost pa zahteva odgovore in večjo zaščito.