V Kolumbiji zasegli brezpilotno podmornico za tihotapljenje mamil

Piše: C. R., STA

Kolumbijska mornarica je v sredo sporočila, da je v ozemeljskih vodah te južnoameriške države prvič prestregla brezpilotno podmornico za tihotapljenje mamil, ki je bila opremljena s satelitsko anteno Starlink. Odkritje kaže, da kriminalne združbe uporabljajo napredno tehnologijo, kar predstavlja grožnjo mednarodni pomorski varnosti, so opozorili.

Po navedbah mornarice daljinsko vodena podmornica brez posadke, ki so jo zasegli v bližini mesta Santa Marta na severu Kolumbije, pripada najmočnejši kolumbijski mamilarski tolpi Zalivski kartel, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Na krovu ni bilo mamil, saj naj bi šlo za poskusno plovbo.

Gre za prvi zaseg avtonomnega polpotopnega plovila v Kolumbiji, je potrdil poveljnik mornarice Juan Ricardo Rozo.

Plovilo bi lahko prevažalo 1,5 tone kokaina na razdalji več kot tisoč kilometrov. Opremljeno je bilo z dvema antenama, dvema kamerama in modemom Starlink, ki omogoča komunikacijo v realnem času in nadzor plovila prek satelitskega sistema.

Kriminalne združbe za prevoz kokaina iz Kolumbije v Srednjo Ameriko in Mehiko že desetletja uporabljajo polpodmornice, zgrajene v tajnih ladjedelnicah globoko v džungli. V zadnjih letih pa naj bi plule veliko dlje in prečkale Atlantski in Tihi ocean, poroča AFP.