V Iraku ubili visokega vodjo Islamske države

Piše: STA

Iraške varnostne sile so ubile visokega vodjo skrajne skupine Islamska država, je v petek sporočil iraški premier Mohamed Šija al Sudani. Njegovo smrt sta potrdila tudi predsednik ZDA Donald Trump in osrednje poveljstvo ameriške vojske (Centcom). Slednje je ubitega vodjo označilo za enega najpomembnejših pripadnikov Islamske države.

“Abdala Maki Musli al Rufaj je veljal za enega najnevarnejših teroristov v Iraku in svetu,” je na omrežju X zapisal Sudani. Kot je pojasnil, je bil Rufaj odgovoren za tuje operativne urade Islamske države, bil pa je tudi t. i. guverner v sirskih in iraških provincah te skrajne skupine.

Sudani je pri tem pohvalil operacijo iraških varnostnih sil, ki je bila izvedena v sodelovanju z mednarodno koalicijo za boj proti džihadistom, pod vodstvom ZDA v Iraku, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Smrt Rufaja sta potrdila tudi predsednik ZDA Donald Trump in osrednje poveljstvo ameriške vojske (Centcom). Slednje je v petek sporočilo, da so ZDA v sodelovanju z iraškimi oblastmi izvedle zračni napad, v katerem so ubile Rufaja, znanega tudi kot Abu Kadija, in še enega člana Islamske države.

Poveljnik Centcoma Michael Erik Kurilla je Kadijo označil za enega najpomembnejših pripadnikov Islamske države. Po navedbah Centcoma je bil med drugim odgovoren za logistiko in operacije, ki jih Islamska država izvaja po svetu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Iraška vlada je vojaško zmago nad Islamsko državo razglasila leta 2017, tri leta po tem, ko je ta zasedla velika območja na severu Iraka in v Siriji ter vzpostavila svoj kalifat. V Siriji je bila skupina poražena leta 2019, a njeni pripadniki v obeh državah še naprej izvajajo napade.