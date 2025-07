V Berlinu prepovedali nošenje nožev na javnem prevozu

Piše: Moja Dolenjska

V Berlinu je stopil v veljavo strožji varnostni ukrep: nošenje nožev in drugih nevarnih predmetov, kot so solzivci ter plašilne in signalne pištole, je na javnem prevozu prepovedano. Nova uredba daje policiji dodatna pooblastila – potnike lahko preiščejo tudi brez utemeljenega suma. Kršiteljem grozi globa do 10.000 evrov.

Ukrep je odgovor na naraščajoče število napadov z noži v Nemčiji, ki jih zagrešijo predvsem migranti. Po uradnih podatkih nemške kriminalistične statistike je bilo leta 2023 zabeleženih več kot 29.000 kaznivih dejanj z uporabo nožev, kar pomeni več kot 10-odstotno povečanje v primerjavi z letom prej. Od tega je bilo več kot polovico primerov povezanih z nasilnimi kaznivimi dejanji – napadi, ropi, in celo umori. Posebno pozornost so oblasti namenile tudi ozadju napadalcev. V številnih primerih so bili osumljenci mlajši moški, pogosto že znani policiji, med njimi so prevladovali tujci ali prosilci za azil.

Po odmevnem primeru iz Solingena, kjer je 26-letni Sirec z nožem ubil tri ljudi in ranil še osem, je zvezna vlada zaostrila zakonodajo glede nošenja nožev na javnih dogodkih. Pooblastila za javni promet pa še naprej urejajo posamezne dežele.

Berlinska policija je že začela izvajati naključne preglede. Policist Eicke Bunsow poroča, da so že v prvih dneh zasegli več kosov orožja, vključno z enoročnimi noži. Pregledov so deležni predvsem mlajši posamezniki, za katere policija sumi, da pogosto nosijo nože.

Policija dnevno nadzira prometna vozlišča z več kot 100 policisti. V drugih nemških deželah so izsledki podobni: v Hamburgu so decembra 2024 opravili več kot 4000 pregledov in zasegli 78 kosov orožja, v Schleswig-Holsteinu pa 117 med 5000 pregledi. V Hessnu so od februarja zasegli 50 kosov orožja.

Strokovnjaki in policijski sindikati menijo, da bi morali ukrep razširiti na vsa javna mesta. “To je pravzaprav placebo. Nož je enako nevaren na Alexanderplatzu kot na podzemni železnici,” opozarja Benjamin Jendro iz sindikata policistov.